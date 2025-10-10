عاجل: انخفاض USDCAD بعد بيانات التوظيف الكندية 📌

- كندا - بيانات التوظيف لشهر سبتمبر
- كندا - بيانات التوظيف لشهر سبتمبر
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات التوظيف لشهر سبتمبر:
- متوسط الأجور بالساعة للموظفين الدائمين: فعلي 3.6%؛ سابقًا 3.6%؛
- التغير في التوظيف: فعلي 60.4 ألف؛ متوقع 2.8 ألف؛ سابقًا -65.5 ألف؛
- التغير في التوظيف الكامل: فعلي 106.1 ألف؛ سابقًا -6.0 ألف؛
- التغير في التوظيف بدوام جزئي: فعلي -45.6 ألف؛ سابقًا -59.7 ألف؛
- معدل المشاركة: فعلي 65.2%؛ سابقًا 65.1%؛
- معدل البطالة: فعلي 7.1%؛ متوقع 7.2%؛ سابقًا 7.1%؛
انتعش سوق العمل الكندي في سبتمبر، مضيفًا 60 ألف وظيفة (+0.3%)، رافعا معدل التوظيف إلى 60.6%، بينما استقر معدل البطالة عند 7.1% مع ارتفاع معدل المشاركة إلى 65.2%. تركزت المكاسب في العمل بدوام كامل (+106,000) وبين العاملين في سن العمل الأساسي (+76,000 امرأة؛ +33,000 رجل)، قابلها انخفاض في الفئة العمرية 55 عامًا فأكثر (-44,000)؛ ولم يطرأ تغير يُذكر على توظيف الشباب. وحسب القطاعات، نمت قطاعات التصنيع (+28,000)، والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية (+14,000)، والزراعة (+13,000)، بينما انخفضت تجارة الجملة والتجزئة (-21,000). إقليميًا، تصدرت ألبرتا (+43,000) مع زيادات إضافية في نيو برونزويك ومانيتوبا، قابلها جزئيًا انخفاض في نيوفاوندلاند ولابرادور؛ ولم يطرأ تغير يُذكر على أونتاريو، لكنها شهدت ارتفاعًا في معدل البطالة. ارتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة 3.3% على أساس سنوي ليصل إلى 36.78 دولارًا أمريكيًا، وعلى الرغم من انتعاش سبتمبر، إلا أن التوظيف منذ يناير لم يرتفع إلا بشكل طفيف (+22,000).
"دوبيزل".. طرح أولي في"دبي المالي" يعزز نموها الرقمي
عاجل: الصين تصدر قواعد تنفيذية بشأن رسوم الموانئ على السفن الأمريكية
أخبار العملات المشفرة: ارتدت عملة البيتكوين بعد موجة بيع واسعة النطاق 📈 الإيثريوم فوق 4000 دولار
إفتتاح الأسواق الأمريكية : بداية "خضراء" للأسبوع في وول ستريت