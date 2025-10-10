عاجل: انخفاض USDCAD بعد بيانات التوظيف الكندية 📌

01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات التوظيف لشهر سبتمبر:

متوسط ​​الأجور بالساعة للموظفين الدائمين: فعلي 3.6%؛ سابقًا 3.6%؛

التغير في التوظيف: فعلي 60.4 ألف؛ متوقع 2.8 ألف؛ سابقًا -65.5 ألف؛

التغير في التوظيف الكامل: فعلي 106.1 ألف؛ سابقًا -6.0 ألف؛

التغير في التوظيف بدوام جزئي: فعلي -45.6 ألف؛ سابقًا -59.7 ألف؛

معدل المشاركة: فعلي 65.2%؛ سابقًا 65.1%؛

معدل البطالة: فعلي 7.1%؛ متوقع 7.2%؛ سابقًا 7.1%؛

انتعش سوق العمل الكندي في سبتمبر، مضيفًا 60 ألف وظيفة (+0.3%)، رافعا معدل التوظيف إلى 60.6%، بينما استقر معدل البطالة عند 7.1% مع ارتفاع معدل المشاركة إلى 65.2%. تركزت المكاسب في العمل بدوام كامل (+106,000) وبين العاملين في سن العمل الأساسي (+76,000 امرأة؛ +33,000 رجل)، قابلها انخفاض في الفئة العمرية 55 عامًا فأكثر (-44,000)؛ ولم يطرأ تغير يُذكر على توظيف الشباب. وحسب القطاعات، نمت قطاعات التصنيع (+28,000)، والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية (+14,000)، والزراعة (+13,000)، بينما انخفضت تجارة الجملة والتجزئة (-21,000). إقليميًا، تصدرت ألبرتا (+43,000) مع زيادات إضافية في نيو برونزويك ومانيتوبا، قابلها جزئيًا انخفاض في نيوفاوندلاند ولابرادور؛ ولم يطرأ تغير يُذكر على أونتاريو، لكنها شهدت ارتفاعًا في معدل البطالة. ارتفع متوسط ​​الأجور في الساعة بنسبة 3.3% على أساس سنوي ليصل إلى 36.78 دولارًا أمريكيًا، وعلى الرغم من انتعاش سبتمبر، إلا أن التوظيف منذ يناير لم يرتفع إلا بشكل طفيف (+22,000).