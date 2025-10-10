📈 بورصة مسقط تسجل أرقامًا قياسية في 2025: هل بدأت حقبة صعود جديدة؟

تشهد بورصة مسقط تحولًا لافتًا في أدائها خلال عام 2025، ما يثير التساؤلات حول دخول السوق في مرحلة صعود جديدة طويلة الأجل. فقد أغلق مؤشر بورصة مسقط عند أعلى مستوياته في أكثر من 8 سنوات، ليعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، ويفتح الباب أمام مرحلة نمو قد تغيّر خريطة الأسواق الخليجية.

منذ بداية عام 2025، حقق مؤشر بورصة مسقط مكاسب قوية تجاوزت 15%، مدعومة بارتفاع ملحوظ في السيولة، وزيادة شهية المستثمرين نحو الأسهم القيادية، خاصة في القطاع المالي. ويُعد هذا الأداء من بين الأقوى إقليميًا خلال الفترة الحالية، ويعكس تحسن الأساسيات الاقتصادية في السلطنة، واستمرار الإصلاحات المالية والاستثمارية.

ومن أبرز المؤشرات على هذا الزخم الإيجابي، إضافة نحو 8 مليارات دولار إلى القيمة السوقية لبورصة مسقط منذ بداية العام، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في استقرار السوق وجاذبيته على المدى الطويل.

وفي سياق الأداء المميز، سجل سهم بنك مسقط – أكبر المؤسسات المالية في البلاد – أعلى إغلاق أسبوعي له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، ليؤكد دوره المحوري في دفع السوق نحو مستويات جديدة. ويأتي ذلك بدعم من نتائج مالية قوية، ونمو في الربحية، وتحسن مؤشرات الكفاءة التشغيلية للبنك.

التفاؤل السائد في السوق يعزز التوقعات بمزيد من التدفقات الاستثمارية، لا سيما من قبل المؤسسات والصناديق الإقليمية والدولية، في ظل النظرة الإيجابية للاقتصاد العُماني واستقراره المالي.

وفي حال استمرار هذا الأداء القوي، قد تدخل بورصة مسقط مرحلة "إعادة تسعير" شاملة لأصولها، ما قد يمهد لحقبة جديدة من النمو المستدام، وفرص واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد مجزية في أسواق المنطقة.