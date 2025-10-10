أرامكو السعودية تحصل على جائزة "الشركة عالية الأداء" من ويليس تاورز واتسون، لتصبح أول شركة نفط وغاز في الشرق الأوسط تُكرم بهذا التصنيف العالمي.

في إنجاز عالمي جديد يُضاف إلى سجلها الحافل، حصلت شركة أرامكو السعودية على جائزة وتصنيف "الشركة عالية الأداء" من شركة ويليس تاورز واتسون، الرائدة في استشارات الموارد البشرية عالمياً. ويُعد هذا التكريم تتويجاً لجهود أرامكو في بناء بيئة عمل متكاملة تتمحور حول الموظف، ما يجعلها أول شركة في قطاع النفط والغاز وأول شركة من الشرق الأوسط تحصل على هذا اللقب المرموق، من بين 500 شركة عالمية تتعامل مع ويليس تاورز واتسون.

تسلّم الجائزة فيصل الحجي، النائب الأعلى للرئيس للموارد البشرية، مؤكداً أن التقدير يعكس التزام أرامكو بتعزيز رفاهية موظفيها وتوفير بيئة تدعم تطورهم المهني والوظيفي. من جانبها، قالت جولي غيباور، رئيسة قطاع الصحة والعوائد والمسار الوظيفي في ويليس تاورز واتسون، إن فوز أرامكو لا يُجسد فقط أداءها العالمي، بل يعكس ثقافة مؤسسية تضع الإنسان في صميم استراتيجيتها.

أرامكو بدأت منذ 2018 تعاوناً مع ويليس تاورز واتسون لإجراء استبيانات منتظمة تقيس تجربة الموظفين، وفي آخر استبيان وصلت نسبة المشاركة إلى 88%، وهو رقم قياسي يعكس الثقة العالية بين الموظفين والإدارة. وتستند هذه الاستبيانات إلى ستة محركات رئيسية تشمل الاستجابة الفعالة لاحتياجات الموظفين، القيادة المتكاملة، التعاون بين قطاعات الأعمال، تمكين القيادات، دعم التغيير، والإيمان بقيمة كل صوت داخل المؤسسة.

وفي عام 2024، وسعت الشركة نطاق هذه الاستبيانات لتشمل 30 شركة تابعة لها حول العالم، مما يُثبت أن التكريم يتجاوز حدود المملكة، ويشمل شبكة أرامكو العالمية. وبذلك، أصبحت الجائزة تأكيدًا على وحدة وتماسك المؤسسة عالميًا، وعلى التزامها الدائم بالتحسين المستمر في بيئة العمل.

احتفالاً بهذا الإنجاز، نظّمت أرامكو فعالية "محاضرات الرؤى العالمية" في مركز بلازا للمؤتمرات بالظهران، بحضور أكثر من 700 مشارك حضوريًا وافتراضيًا. وشهدت الفعالية كلمة رئيسية ألقتها غيباور تناولت المشهد المتطور لتجربة الموظف عالميًا، وأكدت على أهمية تصنيف "الشركة عالية الأداء" في بناء مؤسسات مستدامة ومُلهمة.

لا تقتصر أهمية الجائزة على كونها تقديراً مؤسسياً، بل تمثل التزامًا طويل الأمد من أرامكو بتطوير بيئة عمل تتميز بالتفاعل، والدعم، والتحفيز، وتضع الموظف في قلب العملية التشغيلية. وتجسد هذه الخطوة سعي الشركة المستمر لتكون من بين أفضل أماكن العمل والحياة على مستوى العالم.

من خلال هذه الجائزة ومبادراتها الفكرية، تثبت أرامكو السعودية أن تجربة الموظف ليست مشروعًا مؤقتًا، بل رحلة مستدامة تُدار برؤية استراتيجية واضحة. وتُعد الجائزة دليلاً على أن ثقافة التمكين والمشاركة داخل أرامكو ليست فقط ركيزة للنجاح المؤسسي، بل أيضًا نموذج يُحتذى في عالم الأعمال العالمي.