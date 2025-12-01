عاجل: زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي يرتفع بعد تقرير ISM الأمريكي الأضعف 🔎

03:00 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - بيانات معهد إدارة التوريد (ISM) لشهر نوفمبر:
- مؤشر مديري المشتريات الصناعي (ISM): الفعلي 48.2؛ المتوقع 49.0؛ السابق 48.7؛
- أسعار التصنيع (ISM): الفعلي 58.5؛ المتوقع 59.5؛ السابق 58.0؛
- مؤشر الطلبات الجديدة للتصنيع (ISM): الفعلي 47.4؛ السابق 49.4؛
- توظيف التصنيع (ISM): الفعلي 44.0؛ السابق 46.0؛
انكمش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة مرة أخرى في نوفمبر، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي (ISM) إلى 48.2، مما يعكس ضعف الطلب مع انخفاض الطلبات الجديدة والمتأخرات والتوظيف. وبينما عاد الإنتاج الإجمالي إلى التوسع واستمرت الأسعار في الارتفاع، تسارعت وتيرة تسليم الموردين وظلت المخزونات ضئيلة، مما يشير إلى ظروف متباينة. أفادت معظم الصناعات بانكماش وسط حالة من عدم اليقين المستمر المرتبطة بالرسوم الجمركية والتكاليف وعدم استقرار سلسلة التوريد، على الرغم من أن بعض القطاعات - بما في ذلك الإلكترونيات والأغذية والآلات - تمكنت من النمو.
