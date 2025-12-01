مخطط اليوم: USDJPY (01.12.2025)

بدأ زوج الدولار/ين USD/JPY شهر ديسمبر بالانخفاض بنسبة 0.5% ردًا على التعليقات الأخيرة من محافظ بنك اليابان، والذي أشار بوضوح للمرة الأولى منذ أشهر إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في اجتماع بنك اليابان في ديسمبر.
اخترق زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) اليوم مستوى المتوسط المتحرك الأساسي لعشرة أيام (EMA10؛ باللون الأصفر)، وهو المستوى الذي توقف عنده التصحيح السابق للاتجاه الصعودي الذي بدأ في أكتوبر. يختبر الزوج حاليًا مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% للموجة الصعودية الأخيرة، على الرغم من أن المستوى الرئيسي لانعكاس الاتجاه الحقيقي لا يزال عند 154.550. يتزامن هذا المستوى مع (1) منطقة المقاومة قبل الأخيرة، (2) شمعة المطرقة التي سبقت الارتداد الأخير، (3) المتوسط المتحرك الأساسي لثلاثين يومًا (بنفسجي فاتح)، و(4) مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%. المصدر: xStation5
ما الذي يُحدد اتجاه زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني اليوم؟
- صرح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، خلال تصريحاته اليوم بأن "بنك اليابان يدرس إيجابيات وسلبيات رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم". حتى الآن، اكتفى أويدا بالتأكيد على أن أي تشديد إضافي سيعتمد على تطور التضخم والنشاط الاقتصادي بما يتماشى مع التوقعات. وأضاف محافظ بنك اليابان أن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الياباني لا يزال هامشيًا، منهيًا بذلك فترةً سيطر فيها "عدم اليقين" على المشهد السياسي.
- يواصل التضخم إبقاء أسعار الفائدة الحقيقية دون الصفر، ومن المتوقع أن يُولّد تزايد ضغط الأسعار مزيدًا من التفاؤل داخل بنك اليابان، على الرغم من الضغوط الداعمة للنمو من رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. ووفقًا لأحدث البيانات، ظلّ التضخم في طوكيو عند 2.8%، متجاوزًا الانخفاض المتوقع إلى 2.7%. بالإضافة إلى ذلك، سلّط تقرير مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر اليوم في اليابان الضوء على أسرع ارتفاع في أسعار المدخلات في خمسة أشهر، والذي قد ينتقل قريبًا إلى المستهلكين.
- ارتفعت احتمالية رفع سعر الفائدة المتوقعة في السوق في اليابان إلى 60% لشهر ديسمبر و90% لشهر يناير. كما ظهر رد الفعل الفوري في سوق السندات، حيث وصلت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى مستوى قياسي جديد عند 1.873%.
