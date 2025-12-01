مخطط اليوم: USDJPY (01.12.2025)

بدأ زوج الدولار/ين USD/JPY شهر ديسمبر بالانخفاض بنسبة 0.5% ردًا على التعليقات الأخيرة من محافظ بنك اليابان، والذي أشار بوضوح للمرة الأولى منذ أشهر إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في اجتماع بنك اليابان في ديسمبر.

اخترق زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) اليوم مستوى المتوسط ​​المتحرك الأساسي لعشرة أيام (EMA10؛ باللون الأصفر)، وهو المستوى الذي توقف عنده التصحيح السابق للاتجاه الصعودي الذي بدأ في أكتوبر. يختبر الزوج حاليًا مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% للموجة الصعودية الأخيرة، على الرغم من أن المستوى الرئيسي لانعكاس الاتجاه الحقيقي لا يزال عند 154.550. يتزامن هذا المستوى مع (1) منطقة المقاومة قبل الأخيرة، (2) شمعة المطرقة التي سبقت الارتداد الأخير، (3) المتوسط ​​المتحرك الأساسي لثلاثين يومًا (بنفسجي فاتح)، و(4) مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%. المصدر: xStation5

ما الذي يُحدد اتجاه زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني اليوم؟