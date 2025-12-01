عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من بريطانيا

صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من بريطانيا في الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت جرينتش.
مؤشر مديري المشتريات من بريطانيا:
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.2, المتوقع: 50.2, الفعلي: 50.2
أظهر صدور مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في بريطانيا استقراراً ملحوظاً عند مستوى 50.2، مطابقاً للقراءة السابقة والمتوقعة، ما يعكس ثباتاً في وتيرة النشاط الصناعي دون تحسن جوهري. هذا المستوى يشير إلى بقاء القطاع في منطقة النمو الهامشي، حيث يفصل مستوى 50 بين الانكماش والتوسع. ورغم أن القراءة لم تُظهر زخماً جديداً، إلا أن ثباتها قد يُفسَّر كإشارة إيجابية في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة. ومع ذلك، يظل غياب الارتفاع دليلاً على ضعف الطلب وتراجع الثقة. بشكل عام، تؤكد البيانات أن الصناعة البريطانية تتحرك بحذر دون مؤشرات واضحة على تسارع النمو.
عاجل: بيانات مطالبات البطالة من الولايات المتحدة
بيانات مبيعات التجزئة المتباينة من منطقة اليورو➡️تفاعل EURUSD ضعيف
DE40: ارتفع مؤشر DAX بنحو 1% وسط ارتفاع أسهم السيارات بعد تقرير بنك أوف أمريكا 🔎
مخطط اليوم - US100 (02.12.2025)