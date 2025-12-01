أخبار العملات المشفرة: انخفاض البيتكوين 5%📉 عودة السوق إلى وضع البيع المكثف

انخفضت أسعار العملات الرقمية عند افتتاح سوق يوم الاثنين، متتبعةً ضعف العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة، حيث انخفض مؤشر US100 بنحو 1% قبيل صدور بيانات مؤشر ISM التصنيعي الساعة 4:00 مساءً. يختبر البيتكوين مستوى 85,000 دولار أمريكي، ويتداول بانخفاض يقارب 5%. تراجع الإيثريوم إلى 2,800 دولار أمريكي، بخسارة تقارب 10% عن ذروة انتعاشه الأخير.

تشير بيانات السلسلة إلى أن السوق قد يكرر السيناريو الذي شهدناه في أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022، عندما دخل سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقًا مرحلة هبوطية ووصل إلى أدنى مستوياته بعد حوالي 13 شهرًا من موجة البيع الأولية في نوفمبر 2021. إذا تكرر هذا النمط، فهذا يعني أن انتعاشًا ملموسًا في سوق العملات المشفرة قد لا يحدث حتى نوفمبر 2026.

نظريًا، قد ينخفض ​​سعر البيتكوين إلى ما دون مستوياته الرئيسية على السلسلة عند 81,000 دولار أمريكي، وقد يصل إلى 55,000 دولار أمريكي. إذا انخفض السعر إلى ما دون 80,000 دولار أمريكي، فيجب اعتبار هذا السيناريو مخاطرة جسيمة. ومع ذلك، إذا استعادت البيتكوين قوتها لتتجاوز 90,000 دولار أمريكي، والأهم من ذلك، 100,000 دولار أمريكي، فإن السيناريو السائد يبقى استمرارًا لسوق الصعود.

الرسوم البيانية (بيتكوين وإيثريوم)

يحتاج بيتكوين وإيثريوم حاليًا إلى ارتفاع بنسبة 30% تقريبًا لاختبار المتوسط ​​المتحرك الأساسي (EMA) لـ 200 يوم (الخط الأحمر) لكلا العملتين المشفرتين. عمليًا، يعني هذا أن القيمة السوقية المجمعة للأصلين ستحتاج إلى زيادة بنحو 700 مليار دولار (أي ما يعادل مئات المليارات من الدولارات من صافي التدفقات الإيجابية إلى سوق العملات المشفرة) لتحقيق هذا السيناريو. بدون تحسن مستدام في معنويات وول ستريت، قد يواجه سوق العملات المشفرة صعوبة في استعادة زخمه، في حين أن جني الأرباح بين كبار المستثمرين والطلب المستمر على التحوط عبر المشتقات (الخيارات والعقود الآجلة) لا يزال يزيد من صعوبة تحقيق هذا السيناريو.

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5

شهدت صناديق بيتكوين المتداولة (ETFs) تدفقات إيجابية مؤخرًا، إلا أن حجم هذه التدفقات يُعدّ ضئيلاً مقارنةً بالطلب خلال التصحيحين العميقين السابقين، عندما كان السوق أكثر جرأة في الشراء عند انخفاض الأسعار. وقد يكون هذا أيضًا مؤشرًا على ضعف الطلب.

المصدر: بلومبرج فاينانس إل. بي.

شهدت تدفقات الإيثريوم ارتفاعًا ملحوظًا، إلا أنها لم تُعوّض تأثير نوفمبر الكارثي على السوق، حيث تم استرداد ما يزيد عن مليار دولار أمريكي من أسهم صناديق الاستثمار المتداولة الفورية الأمريكية.

المصدر: Bloomberg Finance L.P.