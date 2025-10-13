أعلنت OpenAI عن شراكة مع Broadcom. أسهم الشركة ترتفع!

أعلنت شركة OpenAI عن شراكة استراتيجية مع شركة Broadcom تهدف إلى تطوير ونشر أول شرائح ذكاء اصطناعي مصممة بشكل مستقل. تأتي هذه الخطوة استجابةً للاحتياجات الحاسوبية المتنامية للشركة، في ظل تطويرها نماذج توليدية متقدمة مثل ChatGPT. من المقرر إطلاق الشرائح الجديدة في النصف الثاني من عام 2026، بقدرة إجمالية تبلغ 10 جيجاواط - أي أكثر من خمسة أضعاف الطاقة التي يولدها سد هوفر، وهي طاقة كافية لتزويد أكثر من 8 ملايين منزل في الولايات المتحدة بالطاقة. عقب هذا الإعلان، قفز سهم Broadcom بنسبة تقارب 8% في بداية التداول!

بموجب الاتفاقية، ستتولى OpenAI تصميم وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، بينما ستكون Broadcom مسؤولة عن التطوير التقني والتصنيع والتكامل مع الخوادم والبنية التحتية لمراكز البيانات. سيتم نشر الأنظمة الجديدة في مرافق OpenAI الخاصة وفي مراكز البيانات التي يديرها شركاء خارجيون. سيعتمد النظام بأكمله على تقنية شبكات Broadcom، بما في ذلك حلول Ethernet، والتي قد تكون بديلاً عمليًا لمعيار Nvidia السائد حاليًا. تتماشى هذه الاتفاقية مع استراتيجية OpenAI الأوسع لتقليل الاعتماد على رقاقات Nvidia المحدودة والتكلفة العالية. في السابق، وقّعت OpenAI عقدًا مع AMD لتوريد رقاقات بقدرة 6 جيجاوات، وتتعاون مع Nvidia لبناء بنية تحتية بسعة إضافية قدرها 10 جيجاوات. ويصل إجمالي هذه الطاقة الحاسوبية المتعاقد عليها إلى 26 جيجاوات، أي أكثر من إجمالي استهلاك الكهرباء في مدينة نيويورك خلال فصل الصيف.

بالنسبة لشركة برودكوم، يُعد هذا العقد أحد أكبر وأعرق العقود في تاريخها. تشتهر برودكوم تقليديًا برقائق الشبكات وحلول الاتصالات، وهي الآن لاعب رئيسي في قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الناشئ. منذ نهاية عام 2022، شهد سعر سهم برودكوم ارتفاعًا قويًا، حيث ارتفع بنحو ستة أضعاف. علاوة على ذلك، تنمو إيرادات برودكوم ربعًا تلو الآخر، حيث يؤكد كل تقرير مالي الأهمية المتزايدة لقطاع رقائق الذكاء الاصطناعي في هيكل إيرادات الشركة الإجمالي. تعزز الشراكة مع OpenAI مكانة برودكوم كمستفيد رئيسي من الطفرة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.