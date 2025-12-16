عاجل: مؤشر ZEW الألماني مختلط! ↔️

11:00 - مؤشر ZEW الألماني (ديسمبر):

مؤشر ZEW للأوضاع الحالية: -81 (المتوقع -80، السابق -78.7)

مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية: 45.8 (المتوقع 38.4، السابق 38.5)

أظهر المسح الاقتصادي الذي أجراه مركز ZEW (مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية) تبايناتٍ حادة بين توقعات الشركات الكبرى والمستثمرين.

لا تزال ثقة مؤسسات الأعمال الكبرى (الأوضاع الحالية) سلبية للغاية، بل إنها أدنى من التوقعات المتشائمة أصلاً.

في حين أبدى المستثمرون والمحللون تفاؤلاً ملحوظاً بشأن الاقتصاد والأسواق الألمانية، فإن هذا التباين قد لا يشير فقط إلى تباينٍ كبير في التوقعات، بل أيضاً إلى تضارب في الأولويات بين قطاعي الأعمال والمالية في الاقتصاد.

سيكشف المستقبل أيّ المنظورين أقرب إلى الواقع. وسيحرص المستثمرون الحذرون على متابعة البيانات الاقتصادية من ألمانيا ومنطقة اليورو لتقدير الأوضاع الحالية والمستقبلية بشكلٍ أفضل.

لم يُظهر سوقا الفوركس والأسهم أي رد فعل يُذكر على قراءة البيانات.

زوج اليورو/الدولار الأمريكي (إطار زمني واحد)

المصدر: xStation5