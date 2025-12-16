مخطط اليوم : البيتكوين (16.12.2025)

خلال الأسبوع الماضي، انخفضت قيمة البيتكوين بأكثر من 7%، وعادت لتقترب من أدنى مستوياتها التي شهدتها في نهاية نوفمبر. تزامن هذا الانخفاض مع أنباء عن تأجيل لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي العمل على مشروع قانون هيكلة سوق العملات الرقمية الذي طال انتظاره، ما أدى إلى تأجيل جميع جلسات الاستماع إلى أوائل عام 2026. وقد فشلت اللجنة في التوصل إلى اتفاق ثنائي قبل نهاية العام. وأكد مكتب رئيس اللجنة، تيم سكوت، استمرار المفاوضات مع الديمقراطيين، إلا أن قضايا تتعلق بالاستقرار المالي ونزاهة السوق وقواعد الأخلاقيات لا تزال تعيق التقدم.

يهدف مشروع القانون إلى توضيح كيفية تقسيم الإشراف على الأصول الرقمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، لا سيما من خلال منح هيئة تداول السلع الآجلة دورًا قياديًا في تنظيم سوق العملات الرقمية الفورية. ومع ذلك، لا يزال يتعين على كلتا اللجنتين المعنيتين إقرار نسختيهما من مشروع القانون قبل وضع إطار تنظيمي موحد. ولا يوجد حاليًا جدول زمني واضح لموعد سريان هذه اللوائح. بالإضافة إلى ذلك، يبدأ عام 2026 بجدول أعمال مزدحم للكونغرس، حيث يتعين على المشرعين التركيز مجدداً على تمويل الحكومة. ثم تأتي انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وقد شهدت معنويات سوق العملات المشفرة ضعفاً شديداً مؤخراً. وتراجع سعر البيتكوين وسط حالة من عدم اليقين التنظيمي المطول وتراجع عام عن الأصول عالية المخاطر. ورغم أن تأجيل مشروع القانون ليس السبب الوحيد وراء هذا التراجع، إلا أنه يعزز موقف المستثمرين الحذر.