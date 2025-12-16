ارتفع EURUSD بنسبة 0.12% قبل تقرير الوظائف 📈

نحن على بُعد لحظات من صدور تقرير سوق العمل الأمريكي المؤجل. سيغطي تقرير الوظائف غير الزراعية شهرين، ويأتي في وقت يسوده قدر كبير من عدم اليقين بشأن تفسير حالة سوق العمل الأمريكي. يتوقع المحللون إضافة حوالي 50 ألف وظيفة في نوفمبر، لكن التوقعات الخاصة تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف وظيفة بسبب التشوهات غير المعتادة الناجمة عن الإغلاق. من المرجح أن تُظهر بيانات الرواتب لشهر أكتوبر انخفاضًا طفيفًا، لكنها لن تتضمن قراءة معدل البطالة من مسح الأسر. بالنسبة لشهر نوفمبر، تتوقع الأسواق ارتفاع البطالة إلى 4.5%، مما يعكس ضعف التوظيف والتشويش الإحصائي الناتج عن إغلاق الوكالات الإحصائية.

ماذا تشير إليه مؤشرات الاقتصاد الكلي؟

تشير المؤشرات الاقتصادية الكلية الرائدة إلى استقرار سوق العمل. وهي لا تُشير إلى انكماش كبير، على الرغم من تباين بعض الإشارات.

يشير مؤشر معهد إدارة التوريد المركب للتوظيف - الذي يتكون من قطاع الخدمات (بوزن 80%) وقطاع التصنيع (بوزن 20%) - إلى تحسن معتدل مع بقائه ضمن نطاق الانكماش. من المهم ملاحظة الوضع الأقوى بكثير في قطاع الخدمات، والذي يساهم وزنه الأكبر في رفع المؤشر المركب بشكل طفيف. كما تشير خطط التوظيف في الشركات الصغيرة إلى اتجاه مماثل وأكثر وضوحاً.

كما نرى في الرسم البياني أدناه، ترتبط خطط التوظيف لدى الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات في سوق العمل الأمريكي. ولذلك، تشير البيانات إلى أرقام جيدة محتملة.

كما تحسن متوسط ​​طلبات إعانة البطالة الجديدة خلال أربعة أسابيع بشكل طفيف.

مع ذلك، تشير قراءات ADP الضعيفة في الأشهر الأخيرة (بما في ذلك شهري أكتوبر ونوفمبر) إلى عكس ذلك. تجدر الإشارة إلى أن ADP تغطي القطاع الخاص فقط، بينما يشمل تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) القطاع الحكومي المهم أيضًا. وباعتبارها مزودًا خاصًا لتحليلات البيانات، تمكنت ADP من نشر البيانات خلال فترة إغلاق الحكومة.

الأجور ومشاركة القوى العاملة

إلى جانب الرقم الرئيسي، ستكون مؤشرات نمو الأجور ومشاركة القوى العاملة أساسية. من المتوقع أن ترتفع الأجور بنسبة 0.3% شهريًا، بما يتماشى مع تخفيف ضغوط الأجور، ولكنها لا تزال أعلى من المستويات المعتادة لهدف التضخم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%. بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لتأثير الإغلاق الحكومي - صغر حجم عينة المسح وقصر فترة جمع البيانات في نوفمبر - فإن قراءة معدل البطالة ستحمل هامش خطأ معياري أعلى بكثير، مما يجعل تفسيرها أكثر صعوبة.

توقعات الاحتياطي الفيدرالي

بالنسبة للأسواق والاحتياطي الفيدرالي، قد يُثير تقرير اليوم مزيدًا من عدم اليقين بدلًا من الإشارات الواضحة. وقد أقرّ الاحتياطي الفيدرالي بالفعل بأن تقارير الرواتب السابقة ربما كانت مبالغًا فيها بنحو 60 ألفًا شهريًا، مما يستدعي الحذر عند تفسير البيانات الواردة.

قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر عقده في 27-28 يناير، سنحصل على تقارير كاملة عن مؤشر أسعار المستهلك والتوظيف. يُسعّر السوق حاليًا احتمالًا بنسبة 28% لخفض سعر الفائدة في يناير، ويجب أن تُظهر بيانات اليوم إما تسارعًا واضحًا أو تدهورًا كبيرًا لتغيير هذه التوقعات بشكلٍ ملموس. خلال الأيام القليلة الماضية، تزايدت التوقعات بخفض الرواتب في يناير تدريجياً.

​​​​​​​

EURUSD

يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي ارتفاعه قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الهامة. ويختبر الزوج حاليًا أعلى مستوياته منذ سبتمبر، بعد أن تجاوز مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8 أمس. ومن المثير للاهتمام أن هذا الارتفاع استمر رغم النبرة السلبية لبيانات مؤشر مديري المشتريات الأوروبي. وسيركز المستثمرون اليوم على بيانات شهر نوفمبر. فإذا جاءت في حدود 50 ألفًا، فمن المتوقع أن تبقى التقلبات محدودة. مع ذلك، فإن قراءة قوية - كما أشارت بلومبيرغ إيكونوميكس - قد تدفع السوق لاختبار مستوى 1.17. أما إذا جاءت البيانات أضعف من المتوقع، فسيفتح ذلك المجال أمام تحرك نحو مستوى 1.18.