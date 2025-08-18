أعلنت شركة Applied Digital عن استثمار قياسي، وحقق السهم أعلى مستوى قياسي له على الإطلاق 🚀

قفز سهم شركة أبلايد ديجيتال (APLD.US) بنسبة 15% ليصل إلى 16.35 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بعد الإعلان عن بدء أعمال البناء في مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي، بولاريس فورج 2، بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، في هاروود، بولاية داكوتا الشمالية، بدءًا من سبتمبر الماضي. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المنشأة، المصممة بطاقة أولية تبلغ 280 ميجاوات مع إمكانية التوسع، في عام 2026 وأن تصل إلى طاقتها الكاملة بحلول أوائل عام 2027. وقد حصلت الشركة بالفعل على أكثر من 900 فدان من الأراضي وإمدادات الطاقة من خلال شركة كاس كاونتي إلكتريك التعاونية، مع خطط لتوظيف أكثر من 200 موظف بدوام كامل.

يوسع الاستثمار الجديد عمليات الشركة من موقعها الحالي بولاريس فورج 1 في إيلينديل، ويعكس الطلب المتزايد على البنية التحتية لحوسبة الذكاء الاصطناعي، وخاصة من الشركات العملاقة ومؤسسات البحث. وكشف الرئيس التنفيذي، ويس كومينز، أن أبلايد ديجيتال تجري بالفعل مفاوضات متقدمة مع شركة عملاقة أمريكية، مما يُبرز الاهتمام التجاري القوي حتى قبل بدء أعمال البناء. حظي المشروع أيضًا بدعم من السلطات المحلية والتعاونيات، التي تُؤكد على أثره الإيجابي على الاقتصاد وسوق العمل.

تأسست شركة أبلايد ديجيتال عام ٢٠٠١، ومقرها دالاس، وهي تُصمم وتُشغل مراكز بيانات مُحسّنة للذكاء الاصطناعي، مُخصصة لأحمال العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والحوسبة السحابية، والشبكات. تستخدم الشركة تقنية تبريد بدون ماء خاصة بها. وقد سجل سهم الشركة اليوم أعلى مستوى قياسي له على الإطلاق عقب الإعلان عن الاستثمار الجديد.



