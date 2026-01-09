اقرأ أكثر
٧:٠٣ م · ٩ يناير ٢٠٢٦

عاجل: بيانات جامعة ميشيغان أفضل قليلاً مما كان متوقعاً!

9 يناير 2026 - جامعة ميشيغان: التضخم وثقة المستهلك (يناير):

  • التضخم السنوي: 4.2% (السابق: 4.2%)
  • التضخم خلال خمس سنوات: 3.4% (السابق: 3.2%)
  • توقعات المستهلك: 55 (السابق: 54.6%)
  • ثقة المستهلك: 54 (المتوقع: 53.5؛ السابق: 52.9%)
  • الوضع الحالي: 52.4 (السابق: 50.4%)
 

جاءت بيانات جامعة ميشيغان أفضل قليلاً من توقعات السوق. كما سجلت جميع مؤشرات ثقة المستهلك نتائج أفضل من المتوقع، مع نمو ملحوظ في الوضع الراهن.

