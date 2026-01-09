عاجل: التوظيف في كندا أفضل من المتوقع! 🍁📈

9 يناير 2025 - بيانات التوظيف في كندا (ديسمبر):

التغير في التوظيف: 8.2 ألف (المتوقع: -5.5 ألف؛ السابق: 53.6 ألف)

التغير في التوظيف بدوام كامل: 50.2 ألف (السابق: -9.4 ألف)

التغير في التوظيف بدوام جزئي: -42 ألف (السابق: 63 ألف)

متوسط ​​الأجر بالساعة: 3.7% (السابق: 4%)

معدل المشاركة: 65.4% (السابق: 65.1%)

التغير في البطالة: 6.8% (المتوقع: 6.6%؛ السابق: 6.5%)

أحدث البيانات الصادرة عن سوق العمل الكندي كانت مفاجئة. توقع السوق انخفاضًا في التوظيف، بالإضافة إلى تحول كبير نحو العمل بدوام جزئي، لكن البيانات المنشورة أظهرت عكس ذلك. فقد ارتفع التوظيف، وشهدنا تحولًا كبيرًا نحو العمل بدوام كامل. كما ارتفع متوسط ​​معدل البطالة، وإن كان أقل من المتوقع. وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة ارتفاعًا طفيفًا. في ضوء هذه البيانات، يُعد ارتفاع معدل البطالة فوق التوقعات أمرًا محيرًا للغاية.

فسّر السوق هذه البيانات كدليل على قوة الاقتصاد الكندي. وشهد الدولار الكندي مكاسب طفيفة مقابل الدولار الأمريكي.

USDCAD (M1)

المصدر: xStation5