افتتاح الأسواق الأمريكية: المستثمرون يتوخون الحذر في ظل حالة عدم اليقين.

من المتوقع أن تشهد جلسة تداول يوم الجمعة في وول ستريت تقلبات حادة وعوامل مؤثرة على الأسعار في الأسواق. بدأت الجلسة بارتفاع طفيف، لكن سرعان ما سيطر البائعون على زمام المبادرة في السوق. وسُجلت أكبر الانخفاضات في مؤشر داو جونز، حيث تراجعت العقود بنسبة تقارب 0.3%. أما مؤشر يو إس 500، فقد كان أداؤه جيدًا نسبيًا، إذ اقتصرت انخفاضاته على حوالي 0.1%.

على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية تقريبًا، انصبّ اهتمام المستثمرين بشكل رئيسي على دونالد ترامب، الذي لا تزال سياسته متقلبة ومثيرة للجدل. ففي الأيام القليلة الماضية فقط، أمر الرئيس الأمريكي بشراء ديون الرهن العقاري وهدد بحظر شراء المنازل العائلية من قبل المؤسسات، بهدف تحسين وضع المشترين في سوق العقارات الأمريكية.

في الوقت نفسه، لا تزال الخلافات قائمة حول شركات الدفاع الأمريكية. فمن جهة، يهدد الرئيس بتقييد القدرة على شراء الأسهم ودفع الأرباح، ومن جهة أخرى، يعد بزيادة كبيرة في الميزانية العسكرية. ويبدو أن السوق لا يزال غير متأكد من كيفية تقييم هذه التصريحات.



البيانات الاقتصادية الكلية:

قدمت المؤسسات الأمريكية اليوم مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الهامة، لا سيما فيما يتعلق بسوق العمل والعقارات.

لا يزال وضع سوق العمل جيدًا نسبيًا، على الأقل من حيث البيانات الإحصائية، إلا أن الشكوك لا تزال قائمة حول جودة هذه البيانات.

بلغ التغير في التوظيف في ديسمبر/كانون الأول في القطاع غير الزراعي 50 ألف وظيفة مقارنةً بالتوقعات البالغة 60 ألفًا، وهو انخفاض مقارنةً بالشهر السابق. ومع ذلك، انخفض معدل البطالة من 4.5% إلى 4.4%. ومما قد يثير الشكوك هو أنه على الرغم من انخفاض البطالة، فقد زاد التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 37 ألف وظيفة مقارنةً بالتوقعات البالغة 64 ألفًا، وهو أمرٌ مثيرٌ للحيرة، خاصةً في ظل موسمية سوق العمل في الولايات المتحدة. من المحتمل أن تكون البيانات قد تأثرت مجددًا بإعادة توظيف بعض العاملين الذين تم تسريحهم خلال فترة إغلاق الحكومة.

تبدو بيانات جانب العرض في سوق العقارات جيدة نسبيًا أيضًا، حيث لا تزال تصاريح البناء وبدء إنشاء المساكن عند مستويات عالية على الرغم من حالة عدم اليقين في السوق.

كما وردت بيانات متفائلة من جامعة ميشيغان، حيث تجاوزت جميع مؤشرات ثقة المستهلك توقعات السوق. ومع ذلك، يصاحب هذا الارتفاع زيادة طفيفة في توقعات التضخم.





US100 (D1)

المصدر: xStation5

يواجه المشترون صعوبة واضحة في تجاوز منطقة المقاومة عند حوالي 25900. وقد تراجع الزخم الصعودي بشكل ملحوظ في نهاية عام 2025، ولا يزال يواجه تحديات. ارتد السوق بالفعل من منطقة المقاومة ثلاث مرات، مما يزيد من احتمالية حدوث تصحيح سعري ضمن نطاق مستهدف يتراوح بين مستويات فيبوناتشي 23.6 و38.2.

أخبار الشركات:

TSMC (TSM.US) - نشرت شركة تصنيع الرقائق التايوانية نتائجها، مُعلنةً مجددًا عن نموٍّ في الإيرادات بنسبة تتجاوز 10%. مع ذلك، كان معظم هذا النمو مُسعَّرًا بالفعل، ولم تُظهر تقييمات الشركة أي رد فعل على هذا الإعلان.

جونسون آند جونسون (JNJ.US) - توصلت شركة تصنيع وتوزيع الأدوية إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي بشأن أسعار الأدوية والتعريفات الجمركية.

جنرال موتورز (GM.US) - انخفض سهم مجموعة السيارات العملاقة بنسبة 2% بعد إعلانها عن تكبُّد خسائر بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي نتيجةً للتغييرات الأخيرة في سياسة إدارة الرئيس الأمريكي بشأن السيارات الكهربائية.

أوكلو (OKLO.US) وفيسترا (VST.US) - ارتفعت أسهم موزعي الطاقة بنسبة عدة بالمئة بعد توقيع اتفاقية لتزويد مراكز بيانات ميتا بالطاقة.

WD40 (WDFC.US) - انخفض سهم الشركة المصنعة لمادة التشحيم الصناعية الشهيرة بنحو 7% بعد نشر نتائج أقل من التوقعات.