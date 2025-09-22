أعلنت شركة IREN Limited عن شراكتها مع NVIDIA – ارتفاع أسهمها!

تعمل شركة IREN Limited، وهي شركة تعمل في قطاع مراكز البيانات، على تسريع تطوير منصتها السحابية للذكاء الاصطناعي من خلال استثمار 670 مليون دولار أمريكي في شراء أحدث وحدات معالجة الرسومات (GPUs) من NVIDIA وAMD. بهذا الاستثمار، ستتضاعف قوة الحوسبة لدى الشركة تقريبًا لتصل إلى حوالي 8,500 وحدة معالجة رسومات، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 10,900 وحدة بحلول نهاية العام.

سيتم تركيب وحدات المعالجة الرسومات التي تم شراؤها - بما في ذلك طرازات Blackwell B200 وB300 وGB300 من NVIDIA - في مركز بيانات متطور في مدينة برينس جورج، كندا، بسعة طاقة تبلغ حاليًا 50 ميجاوات، وهو جاهز لمزيد من التوسع لدعم أكثر من 20,000 وحدة معالجة رسومات. سيعزز إدخال التبريد السائل كفاءة الطاقة وقابلية توسع البنية التحتية.

في أغسطس 2025، حصلت شركة IREN على لقب الشريك المفضل من NVIDIA، مما أتاح لها الوصول المباشر إلى أحدث التقنيات وشروط شراء مواتية. يُمكّن هذا IREN من تسريع تطوير خدماتها السحابية وتلبية الطلب المتزايد على قوة الحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل.

أظهرت النتائج المالية لعام 2025 نموًا قياسيًا: بلغت الإيرادات 501 مليون دولار أمريكي، وبلغ صافي الربح 86.9 مليون دولار أمريكي، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 278.2 مليون دولار أمريكي. وتتوقع IREN أن تُحقق خدماتها السحابية للذكاء الاصطناعي ما بين 200 و250 مليون دولار أمريكي سنويًا في السنوات القادمة.

يتماشى هذا الاستثمار وتوسيع البنية التحتية مع التوجه العالمي نحو الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، المستخدمة في مجالات مثل نماذج اللغات التوليدية، والتعرف على الصور، والمحاكاة المتقدمة. عقب الإعلان عن الاستثمار، ارتفعت أسهم IREN بأكثر من 7%، متجاوزةً حاجز 40 دولارًا أمريكيًا للسهم.

وبفضل هذه التحركات الاستراتيجية، أصبحت IREN في وضع جيد لمواصلة النمو الديناميكي وتعزيز دورها كشركة رائدة في البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي التي تعمل بالطاقة المتجددة.

تشهد أسهم الشركة ارتفاعًا قويًا، مدفوعةً بإعلان تطورات رئيسية تتعلق بمستقبلها. ويتفاعل المستثمرون بإيجابية مع الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الحديثة لوحدات معالجة الرسومات (GPU) والشراكة مع NVIDIA.

المصدر: xStation5