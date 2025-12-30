ملخص اليوم - انتعاش أسعار المعادن النفيسة، ولجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لا تزال تتوقع تخفيضات

تشير محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى إعطاء الأولوية لسوق العمل على التضخم، على الرغم من أن بعض الأعضاء يفضلون حاليًا فترة توقف أطول. ويسود جو من التيسير النقدي، حيث يرى معظم الأعضاء احتمالات لخفض أسعار الفائدة إذا انخفض التضخم بما يتماشى مع التوقعات .



يشهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي انتعاشًا طفيفًا عقب صدور المحاضر، بينما لم تُظهر الأسواق الرئيسية الأخرى أي رد فعل يُذكر على الرغم من هذا الجو التيسيري .



بالنسبة للعديد من أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا، كانت جلسة اليوم هي الأخيرة لهذا العام. ارتفع مؤشر داكس الألماني النقدي بنسبة 0.6% تقريبًا، بينما ارتفعت العقود الآجلة بنسبة تصل إلى 1%، متداولةً قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق .



يشهد مؤشر جابان 225 ارتفاعًا خلال اليوم، على الرغم من انخفاض المؤشر النقدي بنسبة 0.4% تقريبًا. ولا يزال مؤشر جابان 225 على بُعد أقل من 4% من أعلى مستوياته التاريخية .



يبلغ مؤشر المملكة المتحدة 100 أعلى مستوياته على الإطلاق، مقتربًا من حاجز 10,000 نقطة. وستكون جلسة التداول غدًا في المملكة المتحدة أقصر .



تواصل العقود الآجلة لمؤشر وول ستريت الأمريكي موجة البيع التي بدأت في بداية الأسبوع. ويشهد مؤشر US500 انخفاضًا طفيفًا خلال الجلسة، ومن المتوقع أن يكون التداول في وول ستريت طبيعيًا غدًا .



شهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي تقلبات حادة خلال جلسة اليوم. ومع ذلك، يواصل الزوج موجة البيع التي بدأت في 24 ديسمبر، ويختبر حاليًا مستوى 1.1750 .



انخفض معدل التضخم في إسبانيا لشهر ديسمبر إلى 2.9% على أساس سنوي من 3.0%، مقابل توقعات بانخفاضه إلى 2.8% على أساس سنوي. وارتفع التضخم الشهري بنسبة 0.3% على أساس شهري .



ارتفع مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو لشهر ديسمبر إلى 43.5، مقابل توقعات بـ 40 ومستوى سابق بلغ 36.3. تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر شديد التقلب، لذا فإن هذا الارتفاع الكبير ليس مفاجئًا في ظل تحسن التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة .



ترتفع أسعار النفط مع تضاؤل ​​فرص السلام في أوكرانيا عقب اجتماع ترامب-زيلينسكي وتقارير عن هجمات بطائرات مسيرة على مقر إقامة رئاسي روسي. لا يزال سعر خام برنت فوق 61 دولارًا، لكنه يفتقر إلى زخم صعودي .



تغير في إمدادات النيكل: ارتفعت الأسعار بنسبة 6% اليوم بعد تقارير تفيد بأن إندونيسيا، أكبر منتج في العالم، تخطط لخفض الإنتاج بمقدار الثلث لمواجهة فائض العرض العالمي .



أدى رفع حاد في متطلبات الهامش في بورصة كومكس إلى تصحيح بنسبة 15% يوم الاثنين (من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى)، على الرغم من أن الطلب طويل الأجل من قطاعي الطاقة الشمسية الكهروضوئية والذكاء الاصطناعي لا يزال غير مرن، مما يشير إلى عدم وجود انخفاض وشيك في الطلب. ويستعيد الفضة اليوم جزءًا كبيرًا من تراجعها الذي شهدته أمس .



تقلبات أسعار الغاز الطبيعي: ارتفعت أسعار الغاز فوق 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية نتيجةً لسحب كميات كبيرة من المخزونات مؤخرًا. وبينما تشير التوقعات إلى انخفاضات قصيرة الأجل في درجات الحرارة، فمن المتوقع أن يظل شهر يناير دافئًا نسبيًا .

