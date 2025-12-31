مخطط اليوم : الفضة (31.12.2025)

تراجعت أسعار الفضة مجددًا بعد انتعاشها الطفيف أمس. وانخفض سعرها حاليًا بنسبة 5.30% إلى 72.130 دولارًا أمريكيًا، ما أدى إلى اختبار مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للارتفاع الأخير، بالإضافة إلى المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 فترة على إطار زمني لأربع ساعات. ويُعد هذا التراجع استمرارًا لعمليات البيع المكثفة التي شهدها يوم الاثنين، والمرتبطة بارتفاع متطلبات الهامش - حيث أدى رفع هامش الصيانة في بورصة كومكس إلى انخفاض سريع وصل إلى 15% من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى. وعلى الرغم من التقلبات المرتفعة، لا تزال المضاربات محدودة نسبيًا، في حين لا يزال كل من العرض والطلب يُظهران مرونة منخفضة. ولا يزال الطلب الهيكلي من قطاعي الطاقة الشمسية والإلكترونيات - بما في ذلك التطبيقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي - قويًا. وتشير التقديرات إلى أن انخفاضًا ملحوظًا في الطلب في قطاع الطاقة الشمسية لن يظهر إلا عند أسعار تتجاوز 130 دولارًا أمريكيًا للأونصة تقريبًا. أما على جانب العرض، فإن نمو الإنتاج محدود، نظرًا لأن الفضة تُعتبر في الغالب منتجًا ثانويًا لتعدين المعادن الأخرى، كما أن إعادة التدوير لا تشهد سوى زيادة تدريجية.

من منظور أوسع للسوق، لا تزال العوامل الأساسية طويلة الأجل داعمة؛ إلا أن الموجة الصعودية الأخيرة كانت حادة بشكل استثنائي، مما يفسح المجال لتصحيح أعمق على المدى القصير، إلى جانب إعادة اختبار المستويات الفنية الرئيسية. وقد أدى قرار الصين بتشديد ضوابط التصدير - والذي رفع فعلياً من مكانة الفضة إلى سلعة استراتيجية - إلى زيادة الاهتمام بالسوق المادية، وساهم في ارتفاع الأسعار سابقاً، حيث دفع المشترون في آسيا علاوات فوق سعر السوق الفوري. عند المستويات الحالية، بالقرب من مستوى دعم رئيسي، يتطلب استعادة الزخم الصعودي إغلاقاً يومياً فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6%؛ وقد يشير الفشل في الدفاع عن هذه المنطقة - خاصةً مع اختبار المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يوماً على الإطار الزمني لأربع ساعات - إلى انعكاس قصير المدى للاتجاه.