أعلنت شركة Thermo Fisher Scientific عن تعاون استراتيجي مع OpenAI📱

ارتفعت أسهم شركة Thermo Fisher Scientific (TMO.US) بنحو 4% في تداولات ما قبل السوق اليوم، عقب الإعلان عن تعاون استراتيجي مع OpenAI. تُطبّق الشركة حلول الذكاء الاصطناعي في مجالات رئيسية من أعمالها، بدءًا من الأبحاث السريرية وخدمة العملاء، وصولًا إلى منصة Accelerator™ لتطوير الأدوية وتطبيقات ChatGPT Enterprise الداخلية، بهدف تقليل وقت طرح الأدوية الجديدة في السوق، وإدارة الابتكار بكفاءة أكبر، وتحسين استخدام الموارد.

هذا مثال آخر على شركة من خارج قطاع التكنولوجيا التقليدي تُعلن عن شراكة مع OpenAI، سعيًا منها لجذب المستثمرين كمستفيدة من ثورة الذكاء الاصطناعي التي تُساهم في رفع قيمة شركات عملاقة مثل Nvidia وMicrosoft وAlphabet. من الواضح أن السوق يُكافئ أي محاولة لتطبيق حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي: فهناك سرد تلقائي حول إمكانية تكرار نجاح شركات التكنولوجيا التي ارتفعت أسهمها لأشهر بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي. ومن هنا جاء رد الفعل الإيجابي اليوم تجاه سعر سهم TMO، إذ يرى المستثمرون فرصةً سانحةً لقطاعات أخرى للانضمام إلى موجة تقنيات الذكاء الاصطناعي سريعة التطور، سعياً لتكرار نجاح الشركات التي كانت المستفيد الرئيسي من هذا التحول لفترة.

قُبيل افتتاح بورصة وول ستريت، ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 4%، ملامسةً بذلك أعلى مستوياتها المحلية المسجلة في أكتوبر.

المصدر: xStation