انتعاش في أسهم شركات الدفاع الأمريكية 🗽 هل سيتم تخصيص 500 مليار دولار إضافية لوزارة الحرب؟

أدت تصريحات دونالد ترامب أمس إلى تقلبات حادة في أسهم شركات الدفاع الأمريكية. فبعد موجة بيع أولية، حيث انخفضت أسهم شركات مثل لوكهيد مارتن (LMT.US) وRTX Corp (RTX.US، المعروفة سابقًا باسم رايثيون) بنسبة عدة بالمئة، وسط انتقادات ترامب على منصة Truth Social، ارتفعت أسهم هذه الشركات العملاقة بنسبة تصل إلى 5% أو أكثر بعد إغلاق جلسة التداول. واليوم، تشهد جميع أسهم القطاع مكاسب واسعة، من كبرى الشركات إلى الشركات الدفاعية الأصغر. فما الذي حدث؟

في البداية، صرّح الرئيس الأمريكي بأنه لن يسمح لأكبر شركات المقاولات الدفاعية باتباع سياسات توزيع أرباح سخية وعمليات إعادة شراء أسهم باهظة الثمن، بل سيحثّها على الاستثمار في بناء مرافق تصنيع أسلحة من الجيل التالي.

اعتبر المستثمرون هذا النوع من التدخل مخاطرة تشغيلية كبيرة للشركات، وتأثيرًا محتملاً على نموذج عائدات المساهمين، وإشارة إلى ارتفاع النفقات الرأسمالية التي قد تؤثر سلبًا على الأرباح.

بعد نحو ساعة، أضاف ترامب أنه بفضل عائدات الرسوم الجمركية، من المتوقع أن تصل ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2026 إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي، بدلاً من تريليون دولار كما كان مخططًا له سابقًا. وقد أدى هذا التصريح إلى انتعاش فوري، حيث استعادت أسهم شركات الدفاع خسائرها بسرعة.

في وقت سابق، أشار ترامب أيضًا إلى شركة RTX ، واصفًا إياها بأنها المقاول الأكثر ترددًا في تنفيذ توصيات وزارة الحرب الأمريكية، مفضلةً بدلاً من ذلك الحفاظ على سياسة توزيع أرباح وإعادة شراء أسهم مرتفعة. وقد ساهم ذلك في زيادة الضغط الهبوطي على السهم. وقد تم تعويض تلك الخسائر الآن بالكامل، وقبل افتتاح السوق الأمريكية، ارتفعت الأسهم بنسبة تقارب 5%، حيث يتم تداولها عند حوالي 194 دولارًا أمريكيًا للسهم.

RTX Corp (RTX.US)، النصف الأول من العام

