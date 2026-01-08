إنفيديا والصين: أموال طائلة وإمكانات نمو هائلة!

إنفيديا على وشك تحقيق طفرة في سوق الذكاء الاصطناعي الصيني

تقترب إنفيديا من لحظة فارقة في سوق الذكاء الاصطناعي الصيني. تستعد بكين للموافقة على استيراد رقائق H200 لتطبيقات تجارية محددة في الربع الأول من عام 2026. ورغم أن القرار يستثني الوحدات العسكرية والبنية التحتية الحيوية والشركات المملوكة للدولة، إلا أنه يفتح أحد أكبر أسواق العالم أمام أجهزة الذكاء الاصطناعي الأمريكية. ويمثل هذا دفعة قوية لإيرادات إنفيديا، وفرصًا واعدة لارتفاع أسهمها على المديين القريب والبعيد.

إمكانات هائلة للسوق الصينية

لا تقتصر الصين على كونها موطنًا لقاعدة واسعة من مستخدمي الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تضم أيضًا بعضًا من أكبر شركات التكنولوجيا المحلية. وقد أعربت تكتلات مثل علي بابا وبايت دانس عن رغبتها في شراء أكثر من 200 ألف رقاقة H200 لكل منهما لتسريع تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ومواكبة المنافسين الأمريكيين.

أكدت شركة NVIDIA أن الطلب من الصين مرتفع للغاية، وأن طلبات الترخيص على وشك الحصول على الموافقة في الولايات المتحدة. يُسمح بتصدير رقائق H200 من جيل Hopper، على عكس الأجيال الأحدث مثل Blackwell وRubin، مما يجعلها منتجًا بالغ الأهمية للشركات الصينية.

ووفقًا للرئيس التنفيذي، جنسن هوانغ، يُمكن لسوق الذكاء الاصطناعي الصيني أن يُدرّ 50 مليار دولار سنويًا، وهو ما يُعادل تقريبًا 1.85 مليون رقاقة H200 بسعر 27,000 دولار للوحدة. لدى NVIDIA حاليًا طلبات شراء لأكثر من مليوني رقاقة H200، والتي قد تُترجم، بأسعار تتراوح بين 25,000 و35,000 دولار للوحدة، إلى إيرادات سنوية تتراوح بين 50 و70 مليار دولار.

الضمانات المالية لشركة NVIDIA

للحماية من المخاطر التنظيمية، تشترط NVIDIA الدفع الكامل مُقدمًا لطلبات رقائق H200 الصينية. يُعدّ إلغاء الطلبات أو تغيير مواصفاتها أمرًا شبه مستحيل، ولا تُقبل الضمانات أو التأمين إلا في حالات استثنائية.

تُخفف هذه السياسة من المخاطر، لا سيما مع استمرار بكين في دعم تطوير الرقائق المحلية وتقييدها المؤقت لبعض المشتريات لصالح الشركات المصنعة المحلية مثل هواوي وكامبريكون.

السياق الجيوسياسي

يمثل فتح السوق الصينية فرصة مالية هائلة لشركة إنفيديا، ولكنه لا يُشير إلى أي تخفيف للتوترات بين الولايات المتحدة والصين. وتواصل بكين الاستثمار في التكنولوجيا المحلية وتسعى إلى تقليل الاعتماد على الرقائق الأمريكية.

على الرغم من جهود المنتجين المحليين، لا تزال الرقائق الصينية متأخرة بسنوات عديدة عن الحلول الأمريكية. ولا تزال أكبر الشركات الصينية بحاجة إلى شراء أحدث رقائق إنفيديا للحفاظ على قدرتها التنافسية في سباق الذكاء الاصطناعي.

توقعات الطلب والإيرادات

طلبت الشركات الصينية مئات الآلاف من رقائق H200. وبمجرد الموافقة الكاملة على الواردات، يُمكن أن يُدرّ السوق ما بين 40 و50 مليار دولار من الإيرادات السنوية. ومع ذلك، ستؤثر الدفعات المقدمة الكاملة ورسوم التصدير الأمريكية البالغة 25% على هوامش الربح.

يُهيئ الطلب القوي، إلى جانب محدودية المعروض من الرقائق، بيئةً مواتيةً لإيرادات شركة NVIDIA، فضلاً عن إمكانية ارتفاع قيمة أسهمها.

الأثر على المستثمرين

يعني الأثر المباشر على إيرادات NVIDIA أن السوق الصينية قد تُصبح أحد المصادر الرئيسية لدخل الشركة في الفصول القادمة. وقد تُؤثر الطلبات الكبيرة ومحدودية المعروض من الرقائق إيجاباً على تقييم الشركة على المديين القريب والبعيد. وتُؤكد استثمارات الشركات الصينية في مراكز البيانات على الأهمية الاستراتيجية لرقائق الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

النقاط الرئيسية