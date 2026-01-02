عملاق الموضة يُطغى عليه حادث قطار قرب ماتشو بيتشو 🚞

إن حادث القطار قرب ماتشو بيتشو، الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة يوم الثلاثاء، ليس مجرد حادث محلي، بل هو أزمة صورة محتملة لمجموعة LVMH (MC.FR)، إحدى أقوى العلامات التجارية الفاخرة في العالم. فوفاة شخص وإصابة العشرات على خط سكة حديد تروج له المجموعة باعتباره رحلة "مميزة" هو سيناريو لم يكن أي فريق إداري مستعدًا له. بالنسبة لمجموعة LVMH، المالكة لشركة Belmond، شركة السفر الحصرية التي وقع الحادث، فإن هذا الخبر قد يضر بصورة الشركة في نظر المستهلكين.

وقع الحادث المأساوي في 30 ديسمبر/كانون الأول 2025، عندما اصطدم قطاران وجهاً لوجه على خط سكة حديد ضيق عند سفح ماتشو بيتشو. كان أحد القطارين تابعًا لشركة PeruRail (شركة تابعة لمجموعة LVMH)، والآخر لشركة Inca Rail (التابعة لمجموعة Carlyle). يحتوي الخط على مسار واحد فقط، مما يعني أن القطارات المتجهة في اتجاهين متعاكسين يجب أن تتوقف في أماكن محددة وتنتظر مرور القطار الآخر. بحسب شركة بلموند، لم يتوقف قطار إنكا ريل في المكان المخصص له، بل واصل سيره على جزء غير مصرح به من السكة، واصطدم بعد حوالي 400 متر. تنفي إنكا ريل مسؤوليتها عن الحادث، مؤكدةً أنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات. بالنسبة لمدينة ماتشو بيتشو، التي تجذب أكثر من مليون سائح سنويًا وتُعد مصدر دخل رئيسي لقطاع السياحة في بيرو، تُشكل هذه الحادثة صدمةً كبيرةً في وقتٍ لا يزال فيه السوق يتعافى من آثار الجائحة.

تسيطر مجموعة LVMH على بلموند، التي بدورها تمتلك 50% من أسهم شركة بيرو ريل (الشركة المشغلة للقطار المتسبب بالحادث). أما إنكا ريل، فتمتلك فيها مجموعة كارلايل، عملاق الاستثمار المباشر، حصة الأغلبية. تتهم بلموند إنكا ريل بتسيير قطارها على جزء غير مصرح به من السكة.

بالنسبة للمستثمرين، وخاصةً LVMH، فإن هذا الحادث يعني عدة أمور، أولها مخاطر المسؤولية القانونية. إذا أدانت المحاكم البيروفية شركة بلموند/بيروريل لسوء إدارة حركة المرور على السكك الحديدية، فقد تكون الغرامات باهظة. ثانيًا، هناك خطر على السمعة. فمنتجات LVMH الفاخرة تتمحور أساسًا حول السلامة والتفرد والخدمة المثالية. حادث مميت يقوض هذه المعايير تمامًا.

استأنفت أسهم LVMH (MC.FR) التداول بعد عطلة رأس السنة بانخفاضات طفيفة، ولكن يبدو في هذه المرحلة أن الحادث في بيرو لن يكون حاسمًا بالنسبة للشركة القابضة بأكملها. مع ذلك، لا ينفي هذا حقيقة أنه في عالم التجارب الفاخرة، قد يضر بصورة الشركة أثناء سعيها لإعادة بناء مكانتها.

من الناحية الفنية، تجاوز سهم LVMH حاجز المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 أسبوع (المنحنى الذهبي على الرسم البياني)، مما قد يشير إلى عودة أسهم الشركة إلى اتجاه صعودي طويل الأجل لم تشهده منذ مارس 2025. لكن الأهم من ذلك، أن مؤشر القوة النسبية (RSI) للمتوسط ​​المتحرك لـ 14 أسبوعًا ارتفع فوق مستوى 70 نقطة، مما قد يدل على سرعة الارتفاعات الأخيرة، ويزيد من احتمالية حدوث تصحيحات هبوطية في الاتجاه الصعودي الحالي. المصدر: xStation