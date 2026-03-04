إفتتاح الأسواق الأمريكية: وول ستريت تنتعش بفضل البيانات القوية وتغير المزاج العام

افتتحت وول ستريت تعاملاتها يوم الأربعاء بتفاؤل، حيث اتجهت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية نحو الارتفاع قبل افتتاح السوق بوقت طويل. وكان المحفز الرئيسي لهذا الزخم الصعودي هو تقرير معهد إدارة التوريد (ISM) القوي بشكل مفاجئ لقطاع الخدمات، والذي طغى على المخاوف المستمرة بشأن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. في الوقت نفسه، شهد سوق السلع الأساسية تقلبات حادة؛ حيث تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى حوالي 74 دولارًا للبرميل مع تزايد ثقة المستثمرين بأن الحرب في إيران قد تكون أقصر أمداً مما كان يُخشى في البداية.

التحليل الفني لمؤشر ستاندرد آند بورز 500: محو خسائر الأمس

شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انتعاشًا قويًا عقب صدور تقرير معهد إدارة التوريد (ISM)، الذي كشف عن أسرع نمو في قطاع الخدمات الأمريكي منذ منتصف عام 2022. من الناحية الفنية، يحاول السوق التخلص من موجة بيع استمرت يومين، والتي أعقبت بدء الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

يتداول مؤشر US500 حاليًا على ارتفاع بنسبة 1% تقريبًا، بعد ارتداده عن مستوى الدعم قرب مستوى تصحيح فيبوناتشي 50.0 للموجة الصعودية الأخيرة. ورغم هذا التعافي، لا يزال المؤشر ضمن قناة هبوطية. وسيوفر إغلاق المؤشر في نطاق 6890-6900 الأساس الفني لاختبار الحد العلوي لهذه القناة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. مع ذلك، يبقى مسار وول ستريت العام مرهونًا بتطورات الشرق الأوسط وسوق النفط، حيث قد تؤدي أي ارتفاعات سعرية جديدة إلى تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

قطاع الطاقة: الحرب وارتفاع المخزونات يُلقيان بظلالهما

على الرغم من التفاؤل السائد في السوق بشكل عام، يواجه قطاع الطاقة حالة من عدم اليقين الشديد. فبينما تُعزز الصراعات الجيوسياسية عادةً الأسعار، فإنّ اجتماع احتمالية خفض التصعيد مع البيانات التي تُشير إلى استمرار ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية يُمارس ضغطًا هبوطيًا على تقييمات شركات التنقيب والإنتاج.

النفط الخام: تتذبذب أسعار خام غرب تكساس الوسيط حول 74 دولارًا، وتتأثر بمؤشرات تُشير إلى أن مدة النزاع قد تكون أقصر مما كان متوقعًا.

شركات النفط الكبرى: تراجع سهم إكسون موبيل بنسبة 1.6% اليوم بعد ارتفاع قوي خلال أواخر فبراير وأوائل مارس. وانخفض سهم شيفرون بنسبة 1.7%، مع احتفاظه بمكاسب منذ بداية العام تقارب 22%.

الكيماويات: ارتفعت أسهم داو (+3%) وليونديل باسيل (+4.55%) بعد رفع المحللين لتوقعاتهم، مُشيرين إلى إمكانية توسع هوامش الربح وتضييق ديناميكيات العرض نتيجةً للصراع الإيراني.

الكيماويات العملات المشفرة: انتعاش مدفوع بترامب لـ"الذهب الرقمي". برز قطاع الأصول الرقمية كأحد أقوى القطاعات أداءً في السوق اليوم. تجاوز سعر البيتكوين حاجز 73,000 دولار، محققًا بذلك تعويضًا يفوق الخسائر التي تكبدها منذ اندلاع التوترات.