📀ارتفاع أسهم شركتي كوين بيس ومايكروستراتيجي مع تحدي ترامب لبنوك وول ستريت

يشهد قطاع الأصول الرقمية انتعاشًا قويًا، مدفوعًا ليس فقط ببيانات اقتصادية قوية وتحول أوسع في معنويات السوق، بل أيضًا بإشارات واضحة للدعم السياسي من أعلى مستويات الحكومة الأمريكية. وسجلت أسهم شركات العملات المشفرة الرائدة مكاسب كبيرة يوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب دعمه العلني لهذا القطاع في صراعه المتصاعد مع القطاع المصرفي التقليدي فيما يتعلق باللوائح والضغط السياسي.

عامل سياسي محفز: ترامب وكوين بيس متفقان تمامًا. كان الدافع الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو التقارير التي تحدثت عن اجتماع خاص بين الرئيس ترامب وبريان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس. وبينما لا تزال تفاصيل الاجتماع سرية، أعقبه مباشرة سلسلة من التغريدات الحادة على وسائل التواصل الاجتماعي من الرئيس موجهة إلى المؤسسات المالية التقليدية.

وأكد السيد ترامب على ضرورة أن "تتوصل البنوك إلى اتفاق جيد مع قطاع العملات المشفرة"، مضيفًا أن عرقلة الابتكار - لا سيما فيما يتعلق بتنظيم العملات المستقرة - "أمر غير مقبول". أبدى الرئيس دعمه المباشر لموقف القطاع بشأن ما يُسمى بقانون الوضوح، وهو مشروع قانون لهيكلة السوق يهدف إلى تنظيم الرموز الرقمية التي تُقدم عوائد شبيهة بالفائدة.

ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية: كوين بيس تتصدر القائمة. كان رد فعل السوق فوريًا وحاسمًا:

كوين بيس ( COIN ): ارتفعت أسهم أكبر بورصة للعملات الرقمية في الولايات المتحدة بأكثر من 14%.

مايكروستراتيجي ( MSTR ): ارتفعت أسهم الشركة، المعروفة باحتياطياتها الضخمة من البيتكوين، بنسبة 9%.

سيركل ( CRCL ): حققت الشركة التي تقف وراء عملة USDC المستقرة مكاسب أولية تقارب 6%، قبل أن تتراجع لاحقًا إلى 2%.

القطاع المصرفي: في الوقت نفسه، انخفضت أسهم بنوك عريقة مثل جي بي مورغان تشيس وبنك أوف أمريكا بشكل طفيف. ولا يزال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لجيه بي مورغان، من أشد منتقدي هذه العملات، مؤكدًا على ضرورة خضوع شركات العملات الرقمية لنفس المعايير التنظيمية الصارمة التي تخضع لها البنوك التقليدية.

منذ أدنى مستوى لها في 13 فبراير، ارتفعت أسهم منصة Coinbase بنحو 50%. المصدر: xStation5

انتعاش البيتكوين والإيثيريوم: تزامنت العوامل السياسية الداعمة للقطاع مع عودة الزخم الصعودي للعملات الرقمية الأساسية. فقد محا البيتكوين والإيثيريوم خسائرهما التي تكبداها في بداية الأسبوع، مسجلين ارتفاعًا بنسبة 7% و9% على التوالي خلال جلسة واحدة. تجاوز سعر البيتكوين حاجز 73,000 دولار، مما عزز ثقة المستثمرين، بينما لم يكتفِ الإيثيريوم بتجاوز حاجز 2,000 دولار، بل تخطى مستوى 2,150 دولارًا اليوم.

يشير المحللون إلى أن تصميم الرئيس ترامب على جعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات الرقمية في العالم" يوفر أساسًا ملموسًا لسوق صاعدة مستدامة حتى عام 2026. وقد يؤدي التغلب على مقاومة القطاع المصرفي للعملات المستقرة ذات العائد المرتفع إلى تدفق هائل لرؤوس الأموال المؤسسية، وهو احتمال ينعكس بالفعل في الارتفاع الكبير في تقييمات الكيانات المرتبطة بالعملات الرقمية.

لا يزال أداء البيتكوين متأخراً عن مؤشر ناسداك، الذي كان مرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. وإذا ما تسارعت وتيرة الإجراءات التنظيمية لسوق العملات الرقمية، فقد يكون النصف الثاني من العام من نصيب البيتكوين والإيثيريوم بدلاً من الملاذات الآمنة التقليدية كالذهب والفضة، التي هيمنت على الأشهر الأخيرة.