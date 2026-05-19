عمليات بيع مكثفة في وول ستريت 🚩 أسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي تحت ضغط

تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية خلال جلسة تداول الثلاثاء، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) بنسبة تقارب 0.7%، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بنسبة تقارب 1.1%. ويتجه كلا المؤشرين نحو تسجيل خسارة ثالثة على التوالي. ولا يزال الغموض يكتنف الوضع في الشرق الأوسط، في حين يبدو أن المستثمرين يجنون أرباحهم قبيل صدور تقرير الأرباح الفصلية لشركة إنفيديا (NVDA.US)، أكبر شركة في العالم، غدًا. ويتعرض قطاع أشباه الموصلات لضغوط شديدة بشكل خاص.
أهم التطورات:
- وفقًا لتقارير بلومبيرغ، يدرس حلف شمال الأطلسي (الناتو) إمكانية شن عملية عسكرية في مضيق هرمز إذا لم يُعاد فتح هذا الممر التجاري الحيوي بحلول يوليو/تموز.
- ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى ما يزيد عن 5.18%، مسجلًا أعلى مستوى له منذ نحو 19 عامًا. وقد يؤدي ارتفاع العائدات إلى زيادة تكاليف قروض الرهن العقاري وبطاقات الائتمان، مما قد يؤثر سلبًا على الإنفاق الاستهلاكي، فضلًا عن زيادة الضغط على أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات ذات القيمة العالية. تشير بيانات أمريكية حديثة إلى احتمال عودة الضغوط التضخمية، ويعود ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار النفط في أعقاب تصاعد التوترات حول إيران. ويعتقد إد يارديني أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون متأخرًا في معالجة التضخم. ويرى أن رفع سعر الفائدة في يوليو قد يُسهم في كبح التضخم، ولكنه من المرجح أن يُؤثر سلبًا على أسواق الأسهم.
- ارتفع مؤشر مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة إلى 74.8 نقطة من 73.7 نقطة سابقًا، مما يُشير إلى تحسن طفيف في نشاط سوق الإسكان.
- زادت مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 1.4% على أساس شهري، متجاوزة التوقعات التي كانت 1.0%، وإن كانت أقل بقليل من القراءة السابقة البالغة 1.5%. ويمكن النظر إلى هذه البيانات بشكل إيجابي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، إذ تُشير إلى استمرار مرونة سوق الإسكان رغم ارتفاع تكاليف التمويل.
رسم بياني US500 (النصف الأول من العام)
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 اليوم، لكن تركيز المستثمرين مُنصبٌّ بشكل أساسي على أسهم شركات أشباه الموصلات. وانخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 1.4%، وكان قد تراجع بالفعل بأكثر من 8% خلال الجلسات الثلاث الماضية. يقوم المستثمرون بجني الأرباح بعد ارتفاع قوي في الأسعار، وسط مخاوف بشأن التقييمات المبالغ فيها واستدامة الإنفاق على مراكز البيانات.
المصدر: xStation5
كما هو موضح أعلاه، يتجه المستثمرون اليوم بوضوح نحو بيع أسهم شركات أشباه الموصلات والإلكترونيات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. في المقابل، تتفوق شركات البرمجيات - وهو قطاع شهد أداءً ضعيفًا بشكل ملحوظ منذ بداية العام - بالإضافة إلى شركات السلع الاستهلاكية الأساسية. تشهد أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى ضعفًا عامًا، حيث انخفضت أسهم أمازون بنسبة 3% تقريبًا، بينما تتعرض أسهم ألفابت (جوجل) وتسلا وإنفيديا لضغوط أيضًا. وتواجه أسهم إنفيديا صعوبات مجددًا قبيل إعلان الأرباح.
المصدر: xStation5
أخبار الشركة
لم تُسجّل أسهم مايكروسوفت (MSFT.US) أي مكاسب اليوم، على الرغم من إعلان الشركة عن أجهزة Surface جديدة مُوجّهة لعملاء الأعمال وتطبيقات تسريع الذكاء الاصطناعي. وتعمل هذه الطرازات الجديدة بمعالجات إنتل، ما يُمثّل مؤشراً إيجابياً آخر لشركة إنتل. مع ذلك، فقد ارتفعت أسهم مايكروسوفت بالفعل بأكثر من 20% عن أدنى مستوياتها في أبريل.
المصدر: xStation5
