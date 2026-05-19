عمليات بيع مكثفة في وول ستريت 🚩 أسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي تحت ضغط

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى ما يزيد عن 5.18%، مسجلًا أعلى مستوى له منذ نحو 19 عامًا. وقد يؤدي ارتفاع العائدات إلى زيادة تكاليف قروض الرهن العقاري وبطاقات الائتمان، مما قد يؤثر سلبًا على الإنفاق الاستهلاكي، فضلًا عن زيادة الضغط على أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات ذات القيمة العالية. تشير بيانات أمريكية حديثة إلى احتمال عودة الضغوط التضخمية، ويعود ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار النفط في أعقاب تصاعد التوترات حول إيران. ويعتقد إد يارديني أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون متأخرًا في معالجة التضخم. ويرى أن رفع سعر الفائدة في يوليو قد يُسهم في كبح التضخم، ولكنه من المرجح أن يُؤثر سلبًا على أسواق الأسهم.