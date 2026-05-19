هل تعكس نتائج هوم ديبوت قوة المستهلك الأمريكي؟ 🛒

بدأت شركة هوم ديبوت (HD.US) عامها المالي 2026 بنتائج - وإن لم تكن مبهرة - إلا أنها تعكس حالة السوق بشكل أفضل من العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية. حققت الشركة إيرادات بلغت 41.77 مليار دولار، مسجلةً زيادة سنوية قدرها 4.8%، متجاوزةً بذلك التوقعات بشكل طفيف. وبلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد 3.43 دولار مقابل توقعات بلغت 3.41 دولار، وهي نتيجة متواضعة، لكنها تتجاوز التوقعات. في ظل بيئة يتسم فيها المستهلكون بتقليص إنفاقهم، يُعد كل سنت إضافي فوق التوقعات ذا أهمية بالغة.

لكن الأهم من ذلك، ليس النتيجة بحد ذاتها، بل تأكيد التوقعات للعام بأكمله. لا تزال هوم ديبوت تتوقع نموًا في المبيعات المماثلة بنسبة تتراوح بين 0 و2%، ونموًا في ربحية السهم بنسبة تتراوح بين 0 و4%. قد يبدو هذا متواضعًا، لكن في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، والضغط على سوق الإسكان، وعدم يقين المستهلكين، يُعد الإبقاء على هذه التوقعات خطوة جريئة وإشارة واضحة للسوق. بالنسبة للقطاع، تُعد هذه رسالة متفائلة: فالشركة تتوقع استقرار الطلب، بدلًا من استمراره في الانهيار.

لكن وراء هذه الأرقام يكمن ما هو أهم، ألا وهو صورة للمواطن الأمريكي العادي. فشركة هوم ديبوت ليست شركة فاخرة ولا شركة تقنية، بل هي مؤشر على وضع الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة. فعندما يُجدد الناس حماماتهم، أو يستبدلون أسطح منازلهم، أو يُحدثون مطابخهم، فهذا يعني أن لديهم وظائف، ومدخرات، والأهم من ذلك، ثقة في وضعهم المالي. وتشير الزيادة السنوية بنسبة 2.3% في متوسط ​​قيمة الفاتورة (إلى 92.76 دولارًا) إلى أن العملاء لا يترددون في عمليات الشراء الكبيرة، على الرغم من انخفاض عدد المعاملات بنسبة طفيفة بلغت 0.9%. بعبارة أخرى: يشترون بوتيرة أقل، ولكن ليس بأسعار أرخص، وهذا سلوك يُميز المستهلك الحذر، لا المستهلك المُحبط.

ولا يزال الضغط على سوق العقارات وأسعار فائدة الرهن العقاري يُشكل عبئًا حقيقيًا. وقد أقر الرئيس التنفيذي، تيد ديكر، صراحةً بأن الشركة تشعر بآثار عدم يقين المستهلكين وصعوبة تحمل تكاليف السكن، وهو ما يُفسر سبب كون النتائج "متوافقة مع التوقعات" وليست مُبهرة. ارتفعت المبيعات المماثلة في الولايات المتحدة بنسبة ضئيلة بلغت 0.4% فقط، وهي نسبة أقل بكثير من النسبة المُقدّرة البالغة 0.88%. هذه هي النقطة السلبية الوحيدة في الصورة. لا يزال سوق العقارات مُتجمداً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يمتنع الملاك عن البيع خشية فقدان أسعار الفائدة المنخفضة التي كانت سائدة قبل عام 2022، مما يعني انخفاض معدل دوران العقارات، وبالتالي انخفاض الطلب على التجديد.

مع ذلك، تُشير نتائج هوم ديبوت، عند النظر إليها بشكل عام، إلى اقتصاد صامد. تُحقق الشركة تدفقات نقدية تشغيلية تتجاوز 6 مليارات دولار في ربع سنة واحد، وتحافظ على هامش ربح إجمالي قدره 33%، وتُوزّع أرباحاً بقيمة 2.32 مليار دولار، وتُخطط لافتتاح 15 متجراً جديداً هذا العام.

باختصار:

أهم المؤشرات المالية للربع الأول من عام 2026

🔹 الإيرادات: 41.77 مليار دولار (التوقعات: 41.51 مليار دولار) 🟢 +4.8% على أساس سنوي

🔹 ربحية السهم المعدلة: 3.43 دولار (التوقعات: 3.41 دولار) 🟢

🔹 مبيعات المتاجر القائمة: +0.6% (التوقعات: +0.9%) 🔴

🔹 مبيعات المتاجر القائمة في الولايات المتحدة: +0.4%

🔹 صافي الربح: 3.3 مليار دولار

التوقعات للسنة المالية 2026:

🔹 نمو مبيعات المتاجر القائمة: من المستوى الأساسي إلى +2.0% (التوقعات: +1.55%) 🟡

🔹 نمو المبيعات: من +2.5% إلى +4.5%، مؤكد

🔹 نمو ربحية السهم المعدلة: من المستوى الأساسي إلى +4.0%، مؤكد

🔹 المتاجر الجديدة: ~15

🔹 هامش التشغيل المعدل: 12.8%–13.0%

تعليق:

🔸 "كانت نتائج الربع الأول في تماشياً مع توقعاتنا.

🔸 كان الطلب الأساسي في قطاعنا مماثلاً إلى حد كبير لما شهدناه خلال السنة المالية 2025، على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين لدى المستهلكين والضغوط المتعلقة بتوافر المساكن.

تتداول أسهم الشركة بشكل مستقر في التداولات ما قبل افتتاح السوق. وقد تلاشت المكاسب الطفيفة الأولية مؤقتاً، وتتداول أسهم HD حالياً بانخفاض قدره 0.75% تقريباً عن سعر إغلاق الأمس.

يختبر سهم هوم ديبوت مستوى دعم قويًا عند حوالي 299-300 دولار. يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) (14)، الذي يبلغ حاليًا 32.7، من منطقة ذروة البيع (أقل من 30)، على الرغم من أن السعر لا يزال أقل بكثير من المتوسطات المتحركة الأسية الثلاثة (50/100/200). المصدر: xStation