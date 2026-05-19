ملخص السوق: ارتفاع أسهم SAP⚡ أسواق الأسهم الأوروبية تتحول إلى اللون الأخضر🟩

الأسواق والاقتصاد الكلي

تشهد المؤشرات الأوروبية ارتفاعاً يوم الثلاثاء، حيث ارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو 1.3%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.9%، ومؤشر فوتسي 100 بنحو 0.7%، بينما ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة تتراوح بين 0.8% و0.9%. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى قرار الرئيس دونالد ترامب إلغاء الضربة المقررة على إيران، استجابةً لطلبات الحلفاء في الخليج العربي - السعودية وقطر والإمارات - الذين حثوا على منح الدبلوماسية مزيداً من الوقت.

وأعلن ترامب أن هناك "فرصة جيدة جداً" للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، الأمر الذي ساهم بشكل واضح في تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وانخفض سعر النفط الخام بنحو 2%، مع بقاء سعر خام برنت فوق 100 دولار للبرميل، حيث تُتداول العقود الآجلة لتسليم يوليو/تموز عند حوالي 109.8 دولار. عاد الدولار إلى مساره الصعودي بعد انتعاشه يوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر بلومبيرغ للدولار الفوري بنسبة 0.3%، ويتراوح مؤشر الدولار الأمريكي/مؤشر أسعار الصرف بين 99.13 و99.14، مما يعكس هشاشة معنويات السوق.

أما بالنسبة لقطاعات مؤشر يورو ستوكس 50، فتتصدرها قطاعات النقل (+2.61%)، والسلع الاستهلاكية غير الأساسية (+1.42%)، والصناعات (+1.36%)، والرعاية الصحية (+1.12%). ويُعد قطاع الطاقة القطاع الوحيد الذي سجل انخفاضًا طفيفًا (-0.03%)، متأثرًا بضعف أداء شركتي توتال إنيرجيز وإيني، بينما سجل قطاع المواد ارتفاعًا رمزيًا فقط (+0.18%).

مخطط المؤشر والقطاعات - ما الذي يحرك السوق؟

يقود قطاع الاتصالات (+2.61%)، إلى جانب قطاعي السلع الاستهلاكية غير الأساسية (+1.42%) والصناعات (+1.36%)، مكاسب مؤشر يورو ستوكس 50 اليوم، بينما يُعد قطاع الطاقة القطاع الوحيد الذي سجل خسارة طفيفة (-0.03%). المصدر: XTB

يقود قطاع التكنولوجيا (SAP +6.92%، راينميتال +5.07%) وقطاع السلع الاستهلاكية والصناعية المكاسب في مؤشر يورو ستوكس 50، بينما لا تزال أسهم إنفينون (-1.81%) وإيه إس إم إل (-0.76%) من بين الأسهم القليلة التي سجلت انخفاضًا. المصدر: XTB

الرابحون والخاسرون اليوم في السوق الأوروبية؛ الشركات المدرجة في مؤشري يورو ستوكس 50 وEU50. المصدر: XTB

الشركات