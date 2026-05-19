ملخص السوق: ارتفاع أسهم SAP⚡ أسواق الأسهم الأوروبية تتحول إلى اللون الأخضر🟩

الأسواق والاقتصاد الكلي
- تشهد المؤشرات الأوروبية ارتفاعاً يوم الثلاثاء، حيث ارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو 1.3%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.9%، ومؤشر فوتسي 100 بنحو 0.7%، بينما ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة تتراوح بين 0.8% و0.9%. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى قرار الرئيس دونالد ترامب إلغاء الضربة المقررة على إيران، استجابةً لطلبات الحلفاء في الخليج العربي - السعودية وقطر والإمارات - الذين حثوا على منح الدبلوماسية مزيداً من الوقت.
- وأعلن ترامب أن هناك "فرصة جيدة جداً" للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، الأمر الذي ساهم بشكل واضح في تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وانخفض سعر النفط الخام بنحو 2%، مع بقاء سعر خام برنت فوق 100 دولار للبرميل، حيث تُتداول العقود الآجلة لتسليم يوليو/تموز عند حوالي 109.8 دولار. عاد الدولار إلى مساره الصعودي بعد انتعاشه يوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر بلومبيرغ للدولار الفوري بنسبة 0.3%، ويتراوح مؤشر الدولار الأمريكي/مؤشر أسعار الصرف بين 99.13 و99.14، مما يعكس هشاشة معنويات السوق.
- أما بالنسبة لقطاعات مؤشر يورو ستوكس 50، فتتصدرها قطاعات النقل (+2.61%)، والسلع الاستهلاكية غير الأساسية (+1.42%)، والصناعات (+1.36%)، والرعاية الصحية (+1.12%). ويُعد قطاع الطاقة القطاع الوحيد الذي سجل انخفاضًا طفيفًا (-0.03%)، متأثرًا بضعف أداء شركتي توتال إنيرجيز وإيني، بينما سجل قطاع المواد ارتفاعًا رمزيًا فقط (+0.18%).
مخطط المؤشر والقطاعات - ما الذي يحرك السوق؟
يقود قطاع الاتصالات (+2.61%)، إلى جانب قطاعي السلع الاستهلاكية غير الأساسية (+1.42%) والصناعات (+1.36%)، مكاسب مؤشر يورو ستوكس 50 اليوم، بينما يُعد قطاع الطاقة القطاع الوحيد الذي سجل خسارة طفيفة (-0.03%). المصدر: XTB
يقود قطاع التكنولوجيا (SAP +6.92%، راينميتال +5.07%) وقطاع السلع الاستهلاكية والصناعية المكاسب في مؤشر يورو ستوكس 50، بينما لا تزال أسهم إنفينون (-1.81%) وإيه إس إم إل (-0.76%) من بين الأسهم القليلة التي سجلت انخفاضًا. المصدر: XTB
الرابحون والخاسرون اليوم في السوق الأوروبية؛ الشركات المدرجة في مؤشري يورو ستوكس 50 وEU50. المصدر: XTB
الشركات
- كانت شركة SAP الرابح الأكبر اليوم في مؤشر يورو ستوكس 50، حيث قفزت بنسبة تقارب 6.9%. من الواضح أن الشركة تستفيد من موجة التفاؤل المحيطة بقطاع التكنولوجيا وعودة الإقبال على المخاطرة؛ ومع ذلك، لا تزال الشركة منخفضة بنسبة تقارب 25% منذ بداية العام.
- ارتفعت أسهم راينميتال بأكثر من 5%، ويُعد قطاع الدفاع (+2.5%) من بين أفضل القطاعات أداءً في أوروبا. ارتفعت أسهم شركة ساب السويدية بنحو 4-5% بعد تأكيد شراء السويد فرقاطات بحرية من فرنسا بأكثر من 4 مليارات دولار، حيث ستتولى ساب تطوير أنظمة الرادار والأسلحة.
- قفزت أسهم إيفولوشن غيمنغ بأكثر من 11% بعد الإعلان عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة ملياري يورو (حوالي 2.4 مليار دولار)، وهو أحد أكبر عمليات إعادة شراء الأسهم في تاريخ الشركة.
- انخفض سهم فالوريك بنسبة 7.8% تقريبًا بعد أن باعت شركة أرسيلورميتال حصتها البالغة 10% في الشركة الفرنسية المصنعة لأنابيب الصلب بخصم، محققةً عائدات تُقدّر بنحو 667 مليون يورو.
- في المقابل، ارتفع سهم يونيبر بنسبة تتراوح بين 1.9% و9.3% تقريبًا عقب إعلان الحكومة الألمانية عن نيتها خصخصة مجموعة الطاقة - إذ تمتلك الحكومة 99.12% من أسهم الشركة وتخطط لبيعها أو طرحها للاكتتاب العام، وهو ما قد يُعدّ من أكبر الصفقات الأوروبية لهذا العام.
- أما أسهم إنفينون تكنولوجيز (-1.81%) وإيه إس إم إل (-0.76%) فتُلقي بظلالها على قطاع التكنولوجيا، على الرغم من الانتعاش القوي الذي يشهده سهم ساب - إذ يتبنى المستثمرون نهجًا انتقائيًا تجاه شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وسط حالة عدم اليقين التي تُحيط بالتجارة العالمية ونتائج إنفيديا المرتقبة.
توقعات أرباح إنفيديا: هل ستساهم في الحفاظ على مكاسب السوق؟
التقويم الاقتصادي: ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة - كيف سيتفاعل بنك إنجلترا؟ (19/05/2026)
حصاد الأسواق: الأسواق لا تصدق تصريحات ترامب (19/05/2026)
ملخص اليوم: وول ستريت تحت ضغط قبل إعلان أرباح إنفيديا والتوترات الخليجية