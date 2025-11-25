عصر جديد من شرائح الذكاء الاصطناعي: جوجل تتحدى إنفيديا

أعلنت شركة Alphabet مؤخرًا عن تطويرها معالجات TPU خاصة بها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتشير التقارير الآن إلى أن Meta تدرس بجدية استخدام هذه الرقاقات في مراكز بياناتها. قد يكون لهذا التطور تداعيات كبيرة على سوق أجهزة الذكاء الاصطناعي، ويؤثر بشكل مباشر على مكانة Nvidia، التي سيطرت عمليًا حتى الآن على قطاع وحدات معالجة الرسومات في البنية التحتية لمراكز البيانات.

تُعدّ مراكز البيانات ركيزةً أساسيةً لأعمال شركة إنفيديا، حيث تُمثّل حوالي 90% من إيراداتها. وقد استُخدمت وحدات معالجة الرسومات (GPUs) المهيمنة من إنفيديا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها في أكبر بيئات الحوسبة السحابية حول العالم، مما يُوفّر مصدر دخل مستقرّ وعالي الهامش. ويعني قرار ميتا بتحويل جزء من بنيتها التحتية إلى وحدات معالجة الرسومات (TPUs) من جوجل أن إنفيديا قد تبدأ بخسارة عملاء رئيسيين في هذا القطاع الاستراتيجي. وحتى أيّ انخفاض طفيف في قوة الحوسبة في مراكز البيانات يُمكن أن يكون له تأثير ملموس على النتائج المالية للشركة ومعدل نموها في أكثر مجالات أعمالها ربحية.

وفي الوقت نفسه، تعمل ألفابت على توسيع بنيتها التحتية لوحدات معالجة الرسومات (TPUs)، وبالتعاون مع برودكوم، تُطوّر رقائق تُقدّم أداءً أعلى مع استهلاك أقل للطاقة. ويُظهر طراز جيميني 3 الرائد، المُدرّب بشكل أساسي على وحدات معالجة الرسومات (TPUs)، أن جوجل تُجري اختباراتٍ نشطةً على مُعالجاتها وتُحقّق الربح منها في سيناريوهات الذكاء الاصطناعي الواقعية، مما يمنح الشركة ميزةً تكنولوجيةً ومصادر دخل جديدة مُحتملة. بالنسبة لشركة إنفيديا، يُترجم هذا إلى تزايد المنافسة، ليس فقط في قوة الحوسبة الخام، ولكن أيضًا في كفاءة الطاقة وفعالية التكلفة، وهما عاملان حاسمان لتوسيع نطاق مراكز البيانات.

وقد تفاعل السوق بالفعل مع هذه التطورات. فقد ارتفع سهم ألفابت في تداولات ما بعد الإغلاق، بينما انخفضت أسهم إنفيديا، مما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن التهديدات المحتملة لهيمنة وحدات معالجة الرسومات (GPU) في مراكز البيانات. وتلقت شركة برودكوم، شريكة جوجل في إنتاج وحدات معالجة الرسومات (TPU)، دفعة إضافية، حيث ارتفع سهمها بأكثر من 10%، مما يُبرز الأهمية المتزايدة للنظام البيئي المحيط بشرائح الذكاء الاصطناعي الجديدة.

بالنسبة للمستثمرين في الأسواق، يكتسب وضع إنفيديا أهمية خاصة. فمع احتمال اعتماد ميتا وشركات التكنولوجيا الرائدة الأخرى لوحدات معالجة الرسومات (TPU) على نطاق أوسع، قد تحتاج إنفيديا إلى إعادة النظر في استراتيجية التسعير الخاصة بها وتسريع الاستثمار في أجيال جديدة من وحدات معالجة الرسومات (GPU) للحفاظ على تفوقها في أكثر قطاعات مراكز البيانات ربحية. ويمكن أن تؤثر هذه الإجراءات بشكل مباشر على كل من هوامش الربح ونمو الإيرادات في هذا المجال الحيوي.

يشير التعاون المحتمل بين ميتا وجوجل في مجال وحدات المعالجة الحرارية (TPU) إلى إعادة توزيع رئيسية للقوى في صناعة الذكاء الاصطناعي. تُعزز شركتا ألفابت وبرودكوم مكانتهما، بينما تواجه إنفيديا خطرًا حقيقيًا بفقدان حصتها السوقية في قطاع مراكز البيانات الاستراتيجي الذي يُمثل ما يقرب من تسعين بالمائة من إيراداتها. في الأشهر المقبلة، قد يُحدد معدل تبني الشركات الكبرى لوحدات المعالجة الحرارية الحرارية (TPU) ومواصلة تطوير جيميني 3 كيفية تطور توازن القوى في سوق أجهزة الذكاء الاصطناعي.