ملخص يومي: الأسواق تستعيد تفاؤلها في نهاية الأسبوع

في بداية جلسة التداول الأمريكية، ساد الغموض حول اتجاه السوق، لكن مع مرور الوقت، بدأ بالارتفاع. وحافظت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية على مكاسبها. ويتصدر مؤشر ناسداك 100 قائمة الرابحين، حيث ارتفعت عقوده بأكثر من 0.7%. كما حقق مؤشر راسل أداءً جيدًا. في المقابل، لا يزال مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز في المنطقة الإيجابية، مع مكاسب محدودة بلغت 0.4%.



لم يفتقر المستثمرون اليوم إلى المعلومات الاقتصادية الأمريكية، حيث نُشرت سلسلة من البيانات الاقتصادية الكلية الهامة. فقد أضاف الاقتصاد 50 ألف وظيفة، وهو رقم جاء أقل من التوقعات والقراءات السابقة. وانخفضت البطالة من 4.5% إلى 4.4%.



كان السوق ينتظر صدور حكم من المحكمة العليا بشأن سياسة دونالد ترامب الجمركية، لكن تم تأجيله. ولا يزال هذا الأمر يمثل عاملًا من عوامل عدم اليقين.



ويُظهر مؤشر ثقة المستهلك وتوقعات التضخم في ميشيغان صورة لاقتصاد قوي نسبيًا. فقد تجاوزت جميع مؤشرات ثقة المستهلك التوقعات، لكن ذلك جاء على حساب ارتفاع توقعات التضخم. ارتفعت أسهم شركة إنتل بنحو 10% اليوم، مدفوعةً بتصريحات إيجابية من دونالد ترامب حول الشركة ورئيسها التنفيذي.



ستقوم شركة ميتا بتشغيل مراكز بياناتها باستخدام مفاعلات نووية من شركتي أوكلو وفيسترا. وقد ارتفعت أسهم الشركتين بنحو 10%.



تتكبد شركة جنرال موتورز خسارة قدرها 6 مليارات دولار أمريكي نتيجةً لتغييرات في سياسة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة. وانخفضت أسهم الشركة بنحو 3% اليوم.



شهد المستثمرون الأوروبيون جلسة تداول جيدة أيضاً. سيطرت المكاسب على معظم بورصات الأسهم في القارة العجوز. ويتصدر مؤشر AEX الهولندي القائمة، حيث ارتفعت عقوده بنحو 2%. كما حققت مؤشرات DAX الألماني و CAC40 الفرنسي و WIG20 البولندي أداءً جيداً، مع مكاسب تجاوزت 1%.



يشهد الاقتصاد الإسباني انتعاشاً ملحوظاً، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي في نوفمبر بنسبة تصل إلى 4.5%. وفي ألمانيا، وبعد احتساب التقلبات الموسمية، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.8%.



اكتسبت شركة ASML ثقة محللي بنك HSBC ، حيث ارتفع سهم الشركة المصنعة لآلات الطباعة الحجرية بأكثر من 3% بعد أن رفع البنك الاستثماري سعره المستهدف للسهم.



يوم عصيب للين الياباني، الذي انخفض بنسبة 0.6% مقابل الدولار، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 2024. ينبغي على المستثمرين متابعة بيانات بنك اليابان عن كثب. وسط المؤشرات الاقتصادية، يُلاحظ أيضاً تحسن طفيف ولكنه واسع النطاق في الدولار الأمريكي.



انهيار في أسعار الكاكاو، حيث انخفضت أسعار عقود السلع الزراعية بنسبة تصل إلى 11%، إذ تدفع الأمطار الغزيرة في غرب أفريقيا السوق إلى توقع محاصيل قياسية.



يستعيد النفط بعض خسائره، مع تزايد شكوك السوق بشأن احتمالات توسيع الإنتاج في فنزويلا في ظل التدخل الأمريكي. تثير الاحتجاجات في إيران وتصاعد الصراع في اليمن مخاوف بشأن أمن الإمدادات.



تتوقع الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، مع انخفاض عقود الغاز الطبيعي بأكثر من 6%.



حققت المعادن الصناعية مكاسب كبيرة، حيث تصدر الزنك قائمة النمو بارتفاع وصل إلى 4%. وتلاه النحاس والألومنيوم بمكاسب بلغت حوالي 2%.



شهد سوق المعادن النفيسة تقلبات منخفضة، باستثناء الفضة التي تحاول استعادة بعض خسائرها الأخيرة، حيث ارتفعت بأكثر من 3%.

