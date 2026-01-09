ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (09.01.2026)

بدأ العام الجديد في الأسواق المالية بسلسلة من البيانات الاقتصادية الكلية الهامة وبداية موسم جديد لإعلان أرباح الشركات في وول ستريت. وبعد صدور أحدث تقرير لسوق العمل الأمريكي، يتجه تركيز المستثمرين الآن نحو بيانات التضخم المرتقبة. ومع صدور أولى التقارير المالية الرئيسية للشركات هذا الأسبوع، تتجه الأنظار مباشرةً إلى ثلاثة أسواق رئيسية: زوج اليورو/الدولار الأمريكي، ومؤشر 500 دولار أمريكي، والفضة.

EURUSD



بينما يبدو بداية الأسبوع هادئة على الصعيد الاقتصادي الكلي، سيشهد يوم الثلاثاء صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر ديسمبر، وهي قراءة بالغة الأهمية. وقد دفعت الإشارات المتباينة الأخيرة من الاقتصاد إلى مراجعة كبيرة نحو الأسفل في توقعات السوق لحجم تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام. وانخفضت احتمالية خفض سعر الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس إلى 30% فقط، وهو انخفاض حاد من نسبة 50% المسجلة مؤخرًا. ويشير إجماع السوق إلى أن التضخم الرئيسي سيظل مرتفعًا عند 2.7%، مع توقع انتعاش طفيف في المؤشر الأساسي. وإذا تحققت هذه التوقعات، فقد يجد الدولار الأمريكي زخمًا جديدًا لمزيد من الارتفاع.

US500 (S&P 500)



لا يزال الغموض يكتنف شرعية تعريفات ترامب الجمركية، لكن أنظار المستثمرين تتجه نحو بداية موسم إعلان أرباح الربع السنوي في وول ستريت. وكما جرت العادة، سيهيمن القطاع المصرفي على هذا الأسبوع. من المقرر أن تُعلن كل من جي بي مورغان وبي إن واي ميلون عن نتائجها يوم الثلاثاء، تليها بنك أوف أمريكا وسيتي غروب وويلز فارجو يوم الأربعاء. أما يوم الخميس، فسيشهد إعلان مورغان ستانلي وغولدمان ساكس عن نتائجهما. بالإضافة إلى ذلك، سيصدر تحديث هام لقطاع التكنولوجيا يوم الخميس من شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC)، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة الرقائق الإلكترونية. ويتوقع المحللون نموًا قويًا في الإيرادات والأرباح للربع الأخير من عام 2025، لا سيما بالنسبة للبنوك التي تستفيد من انتعاش الخدمات المصرفية الاستثمارية والزيادة الكبيرة في نشاط التداول.

SILVER



تشهد الفضة أداءً قويًا استثنائيًا منذ عام 2025. وعلى الرغم من التصحيح الذي شهدته في أواخر ديسمبر، فقد شهدت بداية يناير محاولة لاستعادة زخمها الصعودي. مع ذلك، تتزايد المخاوف بشأن تصحيح أوسع نطاقًا في سوق المعادن النفيسة، لا سيما بين الأصول التي شهدت أكبر المكاسب. في سوق الفضة، نشهد حاليًا تراجعًا من جانب صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) التي تبيع السبائك المادية. في الوقت نفسه، يتزايد اهتمام المستثمرين بالمراكز القصيرة، وقد يؤدي إعادة التوازن السنوي لمؤشرات السلع إلى موجة من تصفية المراكز الطويلة في سوق العقود الآجلة. ستكشف الأيام المقبلة ما إذا كان هذا التضافر للعوامل السلبية كافيًا لكسر سلسلة مكاسب الفضة، التي استمرت منذ مايو 2025.