عطلة البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، وول ستريت مغلقة.

اليوم، لا تزال الأسواق المالية الأمريكية مغلقة بسبب عطلة رسمية، لذا لا توجد عمليات تداول في وول ستريت. سيعود المستثمرون إلى نشاطهم يوم الثلاثاء، لكن من الواضح أن الأيام المقبلة قد تشهد زيادة ملحوظة في التقلبات. انتهت جلسة الجمعة بأجواء متباينة، حيث تركز اهتمام السوق بشكل أساسي على أحدث البيانات الاقتصادية الكلية من الولايات المتحدة.

أظهرت قراءة التضخم لشهر يناير تباطؤًا في نمو الأسعار، لكن في ظل الظروف الراهنة، لا يعني هذا بالضرورة تحولًا سريعًا في السياسة النقدية. بل على العكس، قد يمنح انخفاض التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الثقة في الحفاظ على نهج حذر، دون ضغوط لخفض أسعار الفائدة بشكل سريع. إضافةً إلى ذلك، أكد تقرير قوي جدًا عن سوق العمل، صدر في وقت سابق من الأسبوع، متانة الاقتصاد الأمريكي، وعزز الحجج الداعية إلى ضبط النفس في تيسير السياسة النقدية. حاليًا، يتوقع السوق خفضين كحد أقصى لأسعار الفائدة هذا العام، مما يدل على أن التوقعات بشأن حجم التخفيضات محدودة.

هذا الأسبوع، سينصب التركيز على المزيد من البيانات الاقتصادية الكلية الهامة. ستكون قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للتضخم يوم الجمعة ذات أهمية خاصة، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس ضغط الأسعار. وفي اليوم نفسه، سنشهد أيضاً بيانات أولية عن النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام. وبالإضافة إلى موسم إعلان أرباح الشركات الجاري، فإن هذا يخلق مزيجاً من العوامل التي، على الرغم من توقف التداول اليوم، قد تؤثر بشكل كبير على اتجاه المؤشرات الأمريكية في الأيام المقبلة.

تتداول عقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) اليوم ضمن نطاق ضيق، محومةً حول المستوى المرجعي. ويعزى انخفاض التقلبات وقلة نشاط المستثمرين إلى غياب جلسة تداول مفتوحة وقلة الأحداث الاقتصادية الكلية الهامة. ويسود السوق هدوءٌ اليوم.

المصدر: xStation5