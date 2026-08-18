أبل تتحدى عمليات البيع المكثفة في ناسداك! هل هي وسيلة مثالية للتحوط ضد الذكاء الاصطناعي؟

ارتفعت أسهم شركة آبل (AAPL.US) بنحو 1.5% رغم تراجع مؤشر ناسداك 100 (US100: -1.4%). ويعود هذا الارتفاع إلى إعلان تسوية نزاع الشركة مع المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى خروج رؤوس أموال من قطاعات الذكاء الاصطناعي وسط مخاوف من ارتفاع الديون والتضخم.

أعلنت الشركة عن تعديلات على شروطها الخاصة بمطوري التطبيقات في الاتحاد الأوروبي لتسوية نزاع قائم حول مكافحة الاحتكار بموجب قانون الأسواق الرقمية، وذلك عقب غرامة سابقة قدرها 500 مليون يورو. واعتبارًا من 1 أكتوبر، توحّد هذه التعديلات شروط المطورين ضمن إطار عمل موحد، وتُعدّل معدلات العمولات، وتُدخل ضمانات تمنع التطبيقات من توجيه المستخدمين دون سن 13 عامًا إلى خارج متجر التطبيقات لإجراء مدفوعات خارجية.

وتُعالج هذه التغييرات متطلبات الاتحاد الأوروبي التنظيمية التي تُلزم المنصات بالسماح بتوزيع التطبيقات بطرق بديلة وتوجيه العملاء بحرية نحو خيارات الشراء من جهات خارجية. وقد رحّبت المفوضية الأوروبية بهذه التعديلات، وتعتزم الإشراف على تنفيذها، مما يُساعد آبل على تجنّب غرامات عدم الامتثال المحتملة التي تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية العالمية.

التحليل الفني: سهم شركة AAPL.US (D1)

تشهد أسهم شركة آبل انتعاشًا مطردًا بعد أن وجدت دعمًا قويًا في منطقة الطلب البارزة قرب مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% (300 دولار). وقد صمد هذا المستوى بعد التراجع الذي أعقب إعلان الأرباح، والذي نجم عن مخاوف بشأن ضعف الطلب الصيني. والأهم من ذلك، أن السعر لا يزال متماسكًا فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم (298.53 دولارًا)، مما يحافظ على الاتجاه الصعودي الرئيسي. وبعد أن تجاوزت أسهم آبل حاليًا مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% (309.11 دولارًا) والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 10 أيام (309.06 دولارًا)، فإنها تقترب من اختبار فوري للمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 30 يومًا (312.15 دولارًا). وقد يؤدي اختراق واضح لهذا المستوى إلى تمهيد الطريق نحو 317.46 دولارًا (مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%).

المصدر: xStation5

هل لا تزال أسهم آبل خيارًا استثماريًا "مُضادًا للذكاء الاصطناعي"؟

تُبرز مكاسب أسهم آبل اليوم دورها المتنامي كأداة تحوط ضد التوجهات السائدة في سوق الذكاء الاصطناعي. يتداول السهم حاليًا في المنطقة الخضراء، بينما تواجه شركات أشباه الموصلات والذاكرة العملاقة ضغوطًا متجددة لتجنب المخاطر (Nvidia: -2.3%، ASML: -4.6%، SK Hynix: -8.3%، SanDisk: -8.6%)، حيث يؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى تقليص علاوات مخاطر التكنولوجيا.

برز هذا التباين لأول مرة خلال موجة البيع التي سبقت اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي. فبدلًا من استثمار مبالغ طائلة في بنية تحتية حاسوبية خاصة، اختارت آبل إقامة شراكات استراتيجية، مما أدى إلى انخفاض ارتباطها بقطاع أشباه الموصلات.

مع ذلك، ينطوي هذا التوجه على بعض السلبيات. فقد أدى الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع تكاليف مكونات الذاكرة، مما يُهدد هوامش الربح في الأجهزة قبل إطلاق منتجات رئيسية. علاوة على ذلك، ومع تداول أسهم آبل عند 32 ضعفًا من أرباحها المتوقعة وتباطؤ نمو المبيعات، فإنها تواجه تدقيقًا متزايدًا في تقييمها وسلسلة من التخفيضات في تصنيفات المحللين.

ومع ذلك، يرى المتفائلون أن الوضع المالي القوي لشركة آبل، وعمليات إعادة شراء أسهمها المكثفة، وانفصالها عن دورة صناعة الرقائق، يجعلها ملاذًا آمنًا جذابًا كلما تراجعت التوقعات بشأن الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

عوائد العقود الآجلة لأسهم آبل ومؤشر ناسداك 100 منذ بداية العام. وقد تباين أداء المؤشرين بشكل كبير في شهر يوليو، مما كشف عن قدرة آبل على التحوط ضد الذكاء الاصطناعي.

المصدر: XTB Research