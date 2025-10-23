أبرز أحداث موسم أرباح مؤشر S&P 500 🗽ما الجديد في وول ستريت؟

بدأ موسم أرباح الربع الثالث من عام 2025 لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، وتُظهر النتائج الأولية صورةً متباينة. فبينما تتفوق معظم الشركات على التوقعات، إلا أن حجم هذه التجاوزات أقل من المعتاد. ومع ذلك، يواصل المؤشر تحقيق نمو قوي، مسجلاً ربعه التاسع على التوالي من ارتفاع الأرباح. سنحلل هنا بيانات موسم الأرباح حتى 17 أكتوبر، باستخدام بيانات FactSet Research.

أعلنت حوالي 12% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن نتائجها للربع الثالث حتى 17 أكتوبر.

أعلنت 86% منها عن أرباح للسهم الواحد ( EPS ) أعلى من تقديرات المحللين - أعلى من متوسطي خمس سنوات (78%) وعشر سنوات (75%).

مع ذلك، تجاوزت الأرباح التقديرات بنسبة 5.9% في المتوسط، وهو أقل من متوسط ​​خمس سنوات البالغ 8.4%.

يشير هذا إلى أنه بينما تواصل الشركات تحقيق أداء متفوق، فإن القوة الإجمالية للمفاجآت تتلاشى مقارنةً بالأرباع السابقة. بالطبع، تُظهر المراحل الأولى من موسم أرباح الربع الثالث من عام 2025 مرونةً في أرباح الشركات الأمريكية. وتُواصل النتائج القوية لقطاعي المالية والتكنولوجيا دفع النمو، حتى مع مواجهة بعض القطاعات، وخاصةً قطاع الطاقة والسلع الاستهلاكية الأساسية، لتحديات. ومع اتجاهات الإيرادات القوية وتحسن التوقعات لعام 2026، لا تزال توقعات أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إيجابية، إلا أن التقييمات تُشير إلى أن التوقعات مرتفعة بالفعل.

القطاع المالي يُعزز أداء المؤشر

كانت شركات القطاع المالي المحرك الرئيسي لزخم الأرباح. وقد ساهمت نتائجها القوية في رفع معدل نمو الأرباح الإجمالي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.

طغت المفاجآت الإيجابية في القطاع المالي على ضعف النتائج وتخفيضات التقديرات في قطاع الرعاية الصحية.

يبلغ معدل نمو الأرباح المختلط - الذي يجمع بين النتائج الفعلية والمتوقعة - 8.5%، مرتفعًا من 7.7% الأسبوع الماضي و7.9% في نهاية سبتمبر.

إذا استمر هذا المعدل، فسيكون ذلك بمثابة تسعة أرباع متتالية من نمو الأرباح على أساس سنوي.

تفاصيل القطاعات

القطاعات التي تشهد نموًا: من المتوقع أن تحقق 7 من أصل 11 قطاعًا أرباحًا أعلى على أساس سنوي.

القطاعات الرائدة: تكنولوجيا المعلومات، والقطاع المالي، والمرافق، والمواد.

القطاعات التي تشهد انخفاضًا: من المتوقع أن تشهد 4 قطاعات انخفاضًا في الأرباح.

القطاعات المتأخرة: يشهد قطاعا الطاقة والسلع الاستهلاكية الأساسية أكبر انخفاضات.

اتجاهات الإيرادات

يظل نمو الإيرادات قويًا على مستوى المؤشر، مواصلًا سلسلة توسعات لافتة.

أعلنت 84% من الشركات المُبلغة عن إيرادات فاقت التوقعات - أي أعلى بكثير من المتوسطات طويلة الأجل.

تجاوزت الإيرادات المُبلغ عنها التقديرات بنسبة 1.5%، وهي أقل بقليل من متوسط ​​الخمس سنوات (2.1%)، لكنها لا تزال قوية.

يبلغ معدل نمو الإيرادات المُختلطة الآن 6.6%، مقارنةً بـ 6.3% في نهاية الربع الثالث.

يُمثل هذا ثاني أعلى نمو في الإيرادات منذ الربع الثالث من عام 2022، والربع العشرين على التوالي من التوسع في الإيرادات.

لا تزال تكنولوجيا المعلومات رائدة في نمو الإيرادات.

لا يزال قطاع الطاقة هو القطاع الوحيد الذي يُظهر انخفاضًا في الإيرادات على أساس سنوي.

التطلع إلى المستقبل: توقعات المحللين

يُبدي المحللون تفاؤلًا بشأن الأرباع القادمة. توقعات نمو الأرباح هي كما يلي:

الربع الرابع من عام 2025: 7.5%

الربع الأول من عام 2026: 11.9%

الربع الثاني من عام 2026: 12.8%

العام بأكمله 2025: 11.0%

تشير هذه التوقعات إلى توقعات بتسارع مطرد في ربحية الشركات حتى منتصف عام 2026. يبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال 12 شهرًا القادمة 22.4، وهو معدل مرتفع مقارنةً بمتوسطه لخمس سنوات (19.9) ومتوسطه لعشر سنوات (18.6). ومع ذلك، فقد انخفض بشكل طفيف عن 22.8 المسجلة في نهاية سبتمبر. يشير هذا التقييم إلى أن السوق لا يزال مكلفًا مقارنةً بالمعايير التاريخية.

المصدر: FactSet Research

بالنظر إلى مؤشر US500 (العقود الآجلة على مؤشر S&P 500)، يمكننا ملاحظة ضعف على المدى القصير. على الرغم من البداية القوية لموسم أرباح الربع الثالث، إلا أن معنويات المستثمرين في وول ستريت متراجعة. لم تُفاجئ أسهم نتفليكس وتسلا المستثمرين بشكل إيجابي هذا الأسبوع.

المصدر: xStation5