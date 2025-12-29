أخبار العملات الرقمية: انهيار الفضة، وانتعاش البيتكوين 📈 هل تعيد العملات الرقمية دورة عام 2020؟

تُحاول العملات الرقمية اليوم التعافي مجدداً بعد موجة البيع الأخيرة. يعود سعر البيتكوين تدريجياً نحو منطقة 90,000 دولار، بينما تمكن الإيثيريوم من تجاوز مستوى 3,000 دولار ذي الأهمية النفسية. في الأيام الأخيرة، استحوذت الفضة على اهتمام السوق المضاربة بأكمله، وكأنها "انتزعت" هذا الدور من البيتكوين. إلا أن سعر المعدن انخفض اليوم بشكل حاد من مستوى قياسي بلغ 82 دولاراً إلى أقل من 75 دولاراً وسط عمليات جني أرباح واسعة النطاق، تسارعت جزئياً بفعل رفع بورصة شيكاغو التجارية لمتطلبات الهامش.

في الوقت نفسه، يُشير وضع الفضة - التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 4.5 تريليون دولار مقارنةً بحوالي 1.8 تريليون دولار للبيتكوين - إلى أن الوصول إلى 200,000 دولار قد يكون واقعياً نظرياً في عام 2026 إذا ما تغير الاتجاه، على الرغم من ضخامة السوق. ارتفع سعر الفضة بأكثر من 100% منذ بداية يونيو 2025 وحده، مما قد يُغذي التفاؤل، خاصةً إذا دخل البيتكوين العام الجديد بأداءٍ أفضل. في الوقت الحالي، لا تزال أكبر عملة مشفرة تتداول بانخفاضٍ قدره 30% تقريبًا عن أعلى مستوى لها على الإطلاق، بينما لا يزال الإيثيريوم، على الرغم من قوة أساسيات شبكته، منخفضًا بنحو 45% عن مستوياته القياسية.

هل سيصبح البيتكوين "الفضة الثانية" في عام 2026؟

هل يُمكن للبيتكوين، كما حدث في عام 2020، أن يعود إلى دائرة الضوء في عام 2026 ويبدأ في الاقتراب من الأداء الذي حققته الفضة في عام 2025؟ من منظور الاقتصاد الكلي، كان النمط السائد حتى الآن هو أن المعادن النفيسة (الملاذات الآمنة) تتحرك أولًا، ثم يتبعها البيتكوين. يميل رأس المال إلى البدء بحذر ثم يتحول لاحقًا إلى الأصول عالية المخاطر.

بعد انهيار مارس 2020 (بسبب جائحة كوفيد-19)، كان الدافع الرئيسي هو ضخ السيولة: فقد ضخّ الاحتياطي الفيدرالي سيولة هائلة في الأسواق، لكن هذه السيولة لم تتدفق إلى العملات الرقمية فورًا، بل اتجهت أولًا نحو الملاذات الآمنة. وكان الذهب والفضة أول ما تحرك. ارتفع سعر الذهب من حوالي 1450 دولارًا إلى 2075 دولارًا بحلول أغسطس 2020، بينما قفز سعر الفضة من حوالي 12 دولارًا إلى 29 دولارًا خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه، أمضى سعر البيتكوين نحو خمسة أشهر في نطاق تذبذب بين 9000 و12000 دولار، وهو ما يشبه الاتجاه الجانبي الحالي.

جاءت نقطة التحول عندما سجلت المعادن مستويات قياسية: فبمجرد أن بلغ الذهب والفضة ذروتهما المحلية (أغسطس 2020)، بدأ رأس المال بالتوجه نحو المخاطرة، مما أدى إلى بدء المرحلة التالية من الدورة.

أثر التناوب في 2020/2021: ارتفع سعر البيتكوين من حوالي 12,000 دولار إلى 64,800 دولار بحلول مايو 2021 (بنسبة 550% تقريبًا)، بينما تضاعفت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية ثماني مرات تقريبًا.

اليوم، يستقر سعر الذهب عند مستويات قياسية تقارب 4,550 دولارًا، والفضة عند حوالي 80 دولارًا. إذا استمر هذا الوضع، فقد يتراجع الاهتمام بالمعادن في عام 2026، وربما يصب ذلك في مصلحة البيتكوين.

عنصر إضافي في هذا السياق هو حدث تصفية كبير آخر في 10 أكتوبر (يشبه إلى حد ما ما حدث في مارس 2020). عادةً، بعد مثل هذه "الصدمة"، يقضي البيتكوين شهورًا في إعادة بناء هيكله قبل الانتقال إلى اتجاه أكثر وضوحًا. فما الذي قد يميز عام 2026 عن عام 2020؟ في الدورة السابقة، كانت السيولة هي العامل المهيمن؛ أما هذه المرة، فقد تنضم "حزمة هيكلية" داعمة، تشمل:

احتمالية ضخ سيولة جديدة وخفض متوقع لأسعار الفائدة،

إمكانية تخفيف القيود التنظيمية أو منح إعفاءات للبنوك،

لوائح تنظيمية أكثر ملاءمة للعملات الرقمية في الولايات المتحدة،

سيناريوهات تتضمن توزيع شيكات على المواطنين كجزء من السياسة المالية الأمريكية،

استمرار توسع صناديق المؤشرات المتداولة للعملات الرقمية الفورية،

تسهيل وصول أكبر مديري الأصول، بما في ذلك فيديليتي وبلاك روك،

احتمالية وجود قيادة أكثر دعمًا للعملات الرقمية في الاحتياطي الفيدرالي.

إن تحرك الذهب والفضة أولًا ليس مؤشرًا سلبيًا على سوق العملات الرقمية. عادةً ما يتحرك سعر البيتكوين وسوق العملات الرقمية بشكل عام بعد استقرار أسعار المعادن. ولا يعني تحرك سعر البيتكوين الحالي - وأداؤه الضعيف نسبيًا مقارنةً بالذهب والفضة - بالضرورة بداية سوق هابطة.

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مفهوم دورات البيتكوين التي تمتد لأربع سنوات يُشير إلى سيناريو مختلف، وقد يُشير إلى أوجه تشابه مع عام 2022 بدلاً من عام 2020. ومع ذلك، قد لا تعمل دورات الأربع سنوات بنفس القوة السابقة، نظرًا لأن: أكثر من 90% من إجمالي البيتكوين متداول بالفعل، وتعمل صناديق المؤشرات المتداولة الفورية في الولايات المتحدة، ومن المرجح أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في عام 2026 (بدلاً من رفعها كما في عام 2022). كما أن البيئة التنظيمية في الولايات المتحدة أكثر ملاءمة للعملات المشفرة اليوم، وقد يدعم "إلغاء القيود" على نطاق واسع العوامل الأساسية.

مخططات البيتكوين والإيثيريوم (يوم واحد)

بالنظر إلى مخططات العملتين المشفرتين، نجد أن مؤشر القوة النسبية (RSI) قد وصل إلى 50 أو أعلى، بينما يزيد تقاطع المتوسط ​​المتحرك MACD من احتمالية المزيد من الارتفاع. بالنسبة للبيتكوين، تقع منطقة المقاومة الرئيسية حول 94,000 دولار، حيث تم رفض السعر عدة مرات بالفعل. بالنسبة للإيثيريوم، يبلغ مستوى الدعم الرئيسي 3500 دولار. أما مستويات الدعم الرئيسية فتقع قرب 86000 دولار للبيتكوين، وحوالي 2800 دولار للإيثيريوم.

وأشار PlanB إلى أن ارتباط البيتكوين بالأسهم والمعادن النفيسة آخذ في التراجع، وهو ما سبق تاريخيًا ارتفاعات الأسعار، وقد يشير إلى عملية "ترسيخ" تدريجية. بالطبع، من الجدير بالذكر أن التاريخ لا يُعيد نفسه بالضرورة.

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5

مؤشر BCMI، والطلب على سلسلة الكتل، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة

انخفض مؤشر BCMI لسوق العملات المشفرة الأوسع نطاقاً بشكل حاد، مما يشير إلى تزايد مخاطر السوق الهابطة.

المصدر: كريبتو كوانت

لا تزال مؤشرات سلسلة الكتل تشير إلى بيئة طلب سلبية للغاية على البيتكوين.

المصدر: CryptoQuant

انخفضت تدفقات الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة.

كانت نتائج الجلسات العشر الأخيرة سلبية للغاية بالنسبة لأكبر عملتين مشفرتين، بينما بلغ صافي التدفقات الخارجة من صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين في الجلسة الأخيرة أعلى مستوى له منذ فترة طويلة، حيث وصل إلى -275 مليون دولار.

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.