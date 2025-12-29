اقرأ أكثر
٦:٤٧ م · ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥

إفتتاح الأسواق الأمريكية : بداية الأسبوع بتخفيضات طفيفة، وسط توترات جيوسياسية

أهم النقاط
US100
المؤشرات
-
-
US500
المؤشرات
-
-
أهم النقاط
  • تُسبب التوترات الدبلوماسية حالة من عدم اليقين بين المستثمرين.
  • وتتعرض تقييمات الفضة والكيانات المرتبطة بها لضغوط.
  • وتقوم شركة إنتل ببيع أسهمها.

بدأ التداول في الولايات المتحدة الأمريكية مطلع الأسبوع بمشاعر سلبية واضحة، على الرغم من استمرار انخفاض مشاركة المستثمرين. وتُحدد التوترات الجيوسياسية والمالية وتيرة تحركات المؤشرات. وقد سُجلت أكبر الانخفاضات في عقود مؤشر US100، حيث تجاوزت 0.8%. بينما شهدت مؤشرات S&P 500 وRussel 2000 انخفاضات أقل، حيث اقتصرت تخفيضات أسعار العقود على حوالي 0.4%.

  • تأتي العوامل الجيوسياسية المؤثرة على الأسعار من الشرق والغرب على حد سواء. ويحاول المستثمرون مجدداً تقييم تأثير المفاوضات بشأن أوكرانيا بقيادة الولايات المتحدة، على الرغم من عدم جدواها.
  • في غضون ذلك، بدأت الصين مناورات واسعة النطاق وغير معلنة تحت مسمى "مهمة العدالة 2025".
  • في الوقت نفسه، تعتزم الصين أيضاً الحد من صادرات الفضة وخفض الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات، بما في ذلك البطاريات والمستلزمات الطبية.
  • ولا يزال المستثمرون الأفراد يركزون على الفضة، التي تشهد، بعد ارتفاعات حادة في الأيام الأخيرة، مرحلة تصحيح سريعة مماثلة. من العوامل الرئيسية المساهمة في ذلك زيادة رسوم بورصة شيكاغو التجارية (CME)، مما أدى إلى موجة من إغلاق المراكز المضاربية.

 

بيانات الاقتصاد الكلي:

  • مبيعات المنازل المعلقة (شهريًا) لشهر نوفمبر، يتوقع السوق انخفاضًا بنحو 1%.
  • مؤشر دالاس الفيدرالي (قطاع التصنيع) لشهر ديسمبر.
  • مخزونات النفط، حيث يتوقع السوق مجددًا انخفاضًا يتجاوز 2000 مليون برميل تقريبًا.
  • التقرير الأسبوعي لمخزونات الغاز الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

مؤشر US 100 (D1)

 

 

المصدر: xStation5

تمكن المشترون من استعادة بعض خسائرهم من الذروة الأخيرة، لكن زخم النمو يتراجع بشكل واضح. إذا لم يتمكن الطلب من الحفاظ على مستوى 25900 تقريبًا، فمن المرجح جدًا تشكل قمة مزدوجة. ولهذا الغرض، تهدف عمليات البيع إلى خفض السعر إلى ما دون مستوى فيبوناتشي 23.6، وهو أول مستوى مقاومة هام.

 

أخبار الشركات:

  • كوبانغ (CPNG.US) - ارتفعت أسهم شركة التجارة الإلكترونية الكورية المدرجة في بورصة نيويورك بنسبة 3% تقريبًا بعد وعدها بتعويضات عقب تسريب بيانات حديث.
  • كور ماينينغ (CDE.US) - تتكبد شركات تعدين الفضة خسائر بعد انخفاض أسعار المعادن الثمينة اليوم، حيث تجاوزت نسبة الانخفاض 4%.
  • إنرجي فيولز (UUUU.US) - ارتفعت أسهم شركة إنتاج الوقود النووي بأكثر من 3% بعد رفع توقعات الإنتاج والمبيعات.
  • إنتل (INTC.US) - باعت شركة تصنيع المعالجات 214.8 مليون سهم من أسهمها لشركة إنفيديا مقابل 5 مليارات دولار.
٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥, ٨:٣٣ م

٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥, ١١:١٤ م

٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥, ٦:٥٦ م

٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥, ٣:٠٤ م

