أداء مالي متين يعزز موقع «فلاي دبي» في مشهد الطيران الإقليمي

سجّلت فلاي دبي نتائج مالية قوية في عام 2025، عاكسةً قدرة نموذج أعمالها على تحقيق نمو متوازن في الإيرادات والربحية رغم بيئة تشغيلية تتسم بتحديات جيوسياسية وضغوط سلاسل الإمداد. فقد ارتفعت الإيرادات إلى 13.6 مليار درهم، بنمو 6% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 2.2 مليار درهم، وصافي الربح 1.9 مليار درهم، ما يؤكد استمرار الشركة في تحقيق هوامش ربحية صحية للعام الخامس على التوالي.

من منظور مالي، تعكس هذه الأرقام كفاءة في إدارة التكاليف وتعظيم العائد على السعة التشغيلية. فقد بلغ مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) نحو 4 مليارات درهم، في حين استقرت نسبة تكاليف الوقود عند 25% من إجمالي المصروفات التشغيلية، وهو مستوى يُعد منضبطاً مقارنة بتقلبات أسعار الطاقة عالمياً. كما عززت الشركة مركزها النقدي ليصل إلى 5.6 مليار درهم بنهاية العام، ما يوفر مرونة تمويلية لدعم خطط التوسع وتسلم الطائرات الجديدة.

تشغيلياً، نقلت الناقلة 15.7 مليون مسافر، وهو أعلى رقم في تاريخها، مدفوعاً بانتعاش قوي في الطلب على السفر للأعمال والترفيه. وسجلت درجة الأعمال نمواً لافتاً بنسبة 19%، ما يعكس نجاح استراتيجية تنويع مصادر الإيرادات وتحسين مزيج المنتجات. كما ارتفعت السعة المقعدية والإيرادات لكل كيلومتر بنسبة 6%، مع تحسن عائد الركاب بنسبة 3%، في دلالة على قدرة الشركة على تسعير خدماتها بكفاءة في سوق تنافسية.

وعلى صعيد الشبكة، وسّعت «فلاي دبي» حضورها إلى 140 وجهة في 58 دولة، مع إطلاق تسع وجهات جديدة، مستفيدة من موقع دبي كمركز عالمي للطيران. وتكاملت هذه الاستراتيجية مع الشراكة العميقة مع طيران الإمارات، التي أتاحت ربطاً سلساً عبر شبكة مشتركة تضم 243 وجهة، ما عزز حركة العبور ودعم مكانة الإمارة ضمن مستهدفات أجندة D33.

أما على مستوى الأسطول، فقد ارتفع عدد الطائرات إلى 97 طائرة بعد تسلم 12 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8، بمتوسط عمر منخفض يبلغ 5.5 سنوات، ما يعزز الكفاءة التشغيلية واستهلاك الوقود. كما تواصل الشركة تحديث المقصورات والاستثمار في الاتصال الجوي عالي السرعة، في إطار رفع جودة تجربة العملاء.

بالنظر إلى عام 2026، تبدو المؤشرات إيجابية مع استمرار الطلب القوي وخطط تسلم 12 طائرة إضافية، بينها طراز ماكس 9 الأعلى سعة. وتركّز الإدارة على الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتوسيع مرافق الصيانة والتدريب، ما يشير إلى نهج استباقي لترسيخ نمو مستدام طويل الأجل، مدعوم بقاعدة رأسمالية وتشغيلية صلبة.