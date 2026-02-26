الجدول الزمني الاقتصادي: المحادثات الأمريكية الإيرانية في جنيف تحت الأضواء

من المتوقع أن تكون جلسة التداول الأوروبية اليوم هادئة، مع غياب أي بيانات اقتصادية كلية هامة، لذا يتركز اهتمام السوق على الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف، والتي تُعتبر الفرصة الأخيرة لتجنب تصعيد النزاع. أما في جلسة التداول الأمريكية، فستكون بيانات طلبات إعانة البطالة أساسية، على الرغم من أنه لا يُتوقع أن يكون للقراءات القريبة من التوقعات تأثير كبير على السوق. وقد يجذب المستثمرون أيضاً خطابات لاغارد ولومبارديلي من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.
الجدول الزمني بتوقيت غرينتش +1 أدناه:
- 9:30 صباحًا بتوقيت بريطانيا: خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد (بدون توقعات)
- 11:00 صباحًا بتوقيت بريطانيا: ثقة المستهلك (فبراير): التوقعات -12.2، القيمة السابقة -12.2
- 11:00 صباحًا بتوقيت بريطانيا: مؤشر المعنويات الاقتصادية (فبراير): التوقعات 99.4، القيمة السابقة 99.8
- 11:00 صباحًا بتوقيت بريطانيا: مناخ الأعمال (فبراير): التوقعات 7.2، القيمة السابقة 7.5
- 11:00 صباحًا بتوقيت بريطانيا: المعنويات في قطاع الخدمات (فبراير): التوقعات -6.8، القيمة السابقة -6.1
- 11:20 صباحًا بتوقيت بريطانيا: خطاب لومبارديلي من بنك إنجلترا (بدون توقعات)
- 2:30 ظهرًا بتوقيت الولايات المتحدة: عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة (13 فبراير): التوقعات 1.869 مليون، سابقًا 1.860 مليون
- 14:30 🇺🇸 متوسط طلبات إعانة البطالة الجديدة لأربعة أسابيع (20 فبراير): التوقع 219,000، سابقًا 219,000.
- 14:30 🇺🇸 عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة (20 فبراير): التوقع 216,000، سابقًا 206,000.
- 16:00 🇺🇸 الحساب الجاري (الربع الرابع): التوقع -9.68 مليار، سابقًا -7.70 مليار
- 16:30 🇺🇸 تغير مخزون الغاز الطبيعي وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (20 فبراير): التوقع -144 مليار، سابقًا -144 مليار
- 17:00 🇺🇸 نشاط التصنيع وفقًا لاحتياطي بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس (فبراير): التوقع -2، سابقًا -2
عاجل: انهيار الناتج المحلي الإجمالي في كندا؛ تسارع التضخم لدى المنتجين في الولايات المتحدة 🚨
«شل» تتفاوض مع «أدنوك» لبيع حصة في أستراليا
"أرامكو" تبدأ الإنتاج في "الجافورة" وتطلق عمليات معمل "تناقيب" العملاق
الإمارات العالمية للألمنيوم تحصل على تمويل بـ5 مليارات دولار