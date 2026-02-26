الجدول الزمني الاقتصادي: المحادثات الأمريكية الإيرانية في جنيف تحت الأضواء

من المتوقع أن تكون جلسة التداول الأوروبية اليوم هادئة، مع غياب أي بيانات اقتصادية كلية هامة، لذا يتركز اهتمام السوق على الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف، والتي تُعتبر الفرصة الأخيرة لتجنب تصعيد النزاع. أما في جلسة التداول الأمريكية، فستكون بيانات طلبات إعانة البطالة أساسية، على الرغم من أنه لا يُتوقع أن يكون للقراءات القريبة من التوقعات تأثير كبير على السوق. وقد يجذب المستثمرون أيضاً خطابات لاغارد ولومبارديلي من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.

