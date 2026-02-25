مجموعة الحبتور تتحرك نحو التحكيم الدولي ضد لبنان في واشنطن

أعلنت مجموعة الحبتور الإماراتية دخولها المرحلة النهائية من الإجراءات التمهيدية لرفع دعوى تحكيم دولي ضد الجمهورية اللبنانية، على خلفية نزاع استثماري قائم بين الطرفين، في خطوة تعكس تصعيداً قانونياً بعد أشهر من محاولات التسوية الودية.

وكشفت المجموعة أنها كلفت مكتب المحاماة الدولي White & Case لتولي ملف النزاع، تمهيداً لتقديم طلب التحكيم في العاصمة الأميركية واشنطن، استناداً إلى آليات تسوية النزاعات المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الثنائية الموقعة بين دولة الإمارات ولبنان، إضافة إلى الأطر القانونية الدولية المعنية بحماية الاستثمارات الأجنبية.

وبحسب بيان صادر في 23 فبراير، فإن قرار اللجوء إلى التحكيم جاء عقب انتهاء فترة التهدئة المحددة بستة أشهر في الاتفاقية، دون أن تشهد تلك المدة وفقاً للمجموعة أي خطوات تصحيحية جوهرية من الجانب اللبناني، أو طرح مبادرة تسوية رسمية، أو تواصل مؤسسي كافٍ لمعالجة الإخلالات والأضرار التي سبق إخطار السلطات المختصة بها.

وأكدت المجموعة أن استثماراتها في لبنان تمت بحسن نية ووفقاً للقوانين المحلية والالتزامات الدولية السارية، مشيرة إلى أنها منحت مسار التسوية الودية وقتاً كافياً قبل اتخاذ قرار التصعيد القانوني. إلا أن استمرار ما وصفته بحالة الشلل المؤسسي وغياب المعالجات الفعالة دفعها إلى تفعيل حقها في اللجوء إلى التحكيم الدولي بهدف صون حقوقها واسترداد مستحقاتها.

ومن المتوقع أن يُقدَّم طلب التحكيم رسمياً في واشنطن، وفق البنود الإجرائية الواردة في الاتفاقية الثنائية، ما يفتح الباب أمام مسار قانوني قد يمتد لفترة زمنية طويلة تبعاً لتعقيدات القضية.

ورغم التقدم في التحضيرات القانونية، شددت المجموعة على أنها لا تزال منفتحة على تسوية جدية ومنظمة تكفل إعادة كامل حقوقها وتعويضها عن الأضرار المتكبدة، مؤكدة في الوقت ذاته أن احترام الاتفاقيات الدولية وحماية المستثمرين يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية في أي اقتصاد.