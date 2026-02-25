🚀 Nvidia تصعد بقوة بعد نتائج قياسية: القائد بلا منازع للذكاء الاصطناعي

نتيجةً لإعلانها الأخير عن الأرباح، شهدت أسهم شركة إنفيديا ارتفاعًا ملحوظًا في التداولات المسائية، حيث أقرت الأسواق مجددًا بمكانة الشركة الرائدة في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي. وقد حقق الربع المالي المُعلن عنه أداءً تاريخيًا آخر، مُعززًا مكانة إنفيديا كركيزة أساسية في بناء البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي.

سجلت الشركة إيرادات ربع سنوية قياسية بلغت 68.1 مليار دولار، مُحققةً زيادة بنسبة 20% مقارنةً بالربع السابق، وارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 73% على أساس سنوي. لا تُعد هذه الأرقام مجرد إنجازات مالية فحسب، بل تُؤكد أيضًا أن إنفيديا لا تزال المستفيد الأكبر من الطلب العالمي المتزايد على الحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تجاوزت ربحية السهم ومؤشرات الربحية التوقعات، مع بقاء هوامش الربح الإجمالية قريبة من 75%، مما يُبرز قوة الشركة الاستثنائية في تحديد الأسعار وكفاءتها التشغيلية.

مرة أخرى، برز قطاع مراكز البيانات كمحرك النمو الرئيسي، مُحققًا إيرادات بلغت 62.3 مليار دولار، بزيادة حادة على أساس ربع سنوي وسنوي. يعكس هذا التوسع الهائل الطلب المتزايد على مُسرّعات الذكاء الاصطناعي التي تدعم مراكز البيانات العملاقة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، ومبادرات الحوسبة السيادية حول العالم. وتواصل أحدث بنى Nvidia إعادة تعريف معايير الأداء في التدريب والاستدلال، مما يُمكّن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، والأنظمة المستقلة، والبنية التحتية السحابية واسعة النطاق من التوسع بسرعة غير مسبوقة.

وبعيدًا عن مراكز البيانات، يظل النظام البيئي الأوسع لـ Nvidia مرنًا. فإيرادات الألعاب مستقرة، مدعومة بتقنيات RTX وقاعدة عملاء قوية، بينما تُعزز عمليات تكامل البرامج ومنصات الذكاء الاصطناعي الميزة التنافسية للشركة. والأهم من ذلك، أن Nvidia لا تقتصر على بيع الرقائق فحسب، بل تُشكّل بنية تحتية متكاملة للذكاء الاصطناعي تشمل الأجهزة، والشبكات، وبرمجيات CUDA، وحلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.

وقد ارتفع الدخل التشغيلي بالتوازي مع الإيرادات، مما يُبرهن على قدرة Nvidia على تحويل نمو الإيرادات إلى قوة صافية كبيرة. وفي بيئة تتسم بعدم الاستقرار الجيوسياسي، وتغير السياسات النقدية، وضغوط سلاسل التوريد، تواصل الشركة أداءها بدقة ملحوظة.

بالنظر إلى المستقبل، أصدرت الإدارة توجيهات قوية، متوقعةً ربعًا ماليًا آخر قويًا مع توقعات بزيادة الإيرادات، مما يعزز التوقعات بأن دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا تزال راسخة. وتستمر خطط الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، واعتماد الشركات للذكاء الاصطناعي، ومبادرات الذكاء الاصطناعي السيادية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا في توفير عوامل داعمة للطلب الهيكلي.

تتجاوز هذه النتائج مجرد تجاوز التوقعات المعتادة للأرباح. فهي تؤكد أن شركة Nvidia لا تكتفي بالمشاركة في عصر الذكاء الاصطناعي، بل تُساهم في تشكيله. تقف الشركة في قلب تحول تكنولوجي متعدد السنوات، مُثبتةً أن ازدهار الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تفاؤل مُبالغ فيه، بل هو تحول هيكلي مدعوم بطلب حقيقي، ورأس مال حقيقي، وقدرة ربحية حقيقية.



