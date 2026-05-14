أدنوك الإماراتية تتعاون مع 3 شركات لاستثمار 30 مليار دولار لدعم أمن الطاقة

أعلنت أدنوك الإماراتية إطلاق شراكة جديدة باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار مع 3 شركات لتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يدعم طموح الشركة وخططها الإستراتيجية حيث كشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية عن شراكة استثمارية في قطاع البنية التحتية، مع كل من شركة غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز (GIP)، التابعة لشركة بلاك روك، وشركة العماد القابضة "لِعماد"، المنصة السيادية الاستثمارية التابعة لحكومة أبوظبي، وشركة "تماسيك القابضة".

تستهدف الشراكة ضخ استثمارات تصل إلى 30 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة وسط آسيا، واغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتأتي الشراكة الجديدة في إطار التوسع المتسارع للاستثمارات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وسط تزايد الطلب على المشروعات الحيوية المرتبطة بالنمو الاقتصادي والتحول الصناعي.

يشار أنه تعمل الشراكة على بناء محفظة استثمارية متنوعة في عدد من القطاعات الإستراتيجية، تشمل الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والمياه وإدارة النفايات، مع التركيز على الأصول القابلة للنمو وتحقيق عوائد طويلة الأجل.

من جهته أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك سلطان أحمد الجابر، أن الشراكة الجديدة تعكس توجُّه الإمارات نحو بناء شراكات نوعية تدعم التنمية الاقتصادية وتعزز أمن الطاقة.

وقال الجابر، إن أدنوك تُواصل ترسيخ مكانتها العالمية بصفتها شركة طاقة تُركّز على النمو والتقدم، من خلال تطوير استثمارات تسهم في تعزيز المرونة الاقتصادية وخلق قيمة مستدامة مضيفا أن الشراكة المقترحة تعتمد على تنفيذ استثمارات منضبطة في أصول عالية الجودة، بالاستفادة من خبرة أدنوك الطويلة في إدارة البنية التحتية وتمويل المشروعات الكبرى، إلى جانب سجلّها في التعاون مع شركاء إستراتيجيين عالميين إذ تأتي الخطوة ضمن إستراتيجية أوسع تتبنّاها الشركة لتعزيز استثماراتها في البنية التحتية والطاقة منخفضة الانبعاثات، مع تنويع مصادر الدخل ودعم النمو طويل الأجل.

من جانب أخر، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة لِعماد، جاسم بوعتابه الزعابي، إن قطاع البنية التحتية يمثّل إحدى الركائز الرئيسة في إستراتيجية الشركة الاستثمارية، خاصةً في الأسواق التي تشهد طلبًا متزايدًا على المشروعات المستدامة.

بدوره، أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز، بايو أوغونليسي، أن إطلاق الشراكة الجديدة يعكس التزام الشركة بتوسيع استثماراتها في منطقة الخليج ووسط آسيا وأوضح أن الشركة تتطلع إلى دعم الابتكار والنمو الاقتصادي عبر تطوير مشروعات بنية تحتية بمعايير عالمية، بما يعزز مرونة الاقتصادات الإقليمية وقدرتها على استيعاب الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية.

الجدير بالذكر أنه تعكس الخطوة استمرار اهتمام المستثمرين العالميين بأسواق الخليج، خاصةً الإمارات، التي أصبحت واحدة من أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمارات طويلة الأجل، بفضل استقرارها الاقتصادي وتطور بيئة الأعمال وتوافر الفرص الاستثمارية المجدية.