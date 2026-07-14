«أدنوك للإمداد والخدمات»: الناقلتين «الباهية» و«مومباسا بي» تعرضتا لأضرار جسيمة جراء الهجوم

أكدت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي»، أن ناقلتي النفط الخام «الباهية» و«مومباسا بي» تعرضتا في الساعات الأولى من اليوم لهجوم بمقذوفات أثناء عبورهما مضيق هرمز.

حيث أسفر هذا الهجوم، عن وفاة أحد أفراد الطاقم البحري وإصابة عدد من أفراد الطاقم الآخرين. وتتقدم الشركة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه وزملائه، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

كما تدين «أدنوك للإمداد والخدمات» بشدة هذا الهجوم الذي استهدف سفناً مدنية وأفراد الطواقم البحرية الأبرياء العاملين على متنها، وتواصل التنسيق بشكل وثيق مع فرق الاستجابة للطوارئ والجهات المعنية الأخرى.

هذا وقد تعرضت الناقلة «الباهية»، وهي ناقلة نفط خام عملاقة (VLCC) مملوكة لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، والناقلة «مومباسا بي»، وهي ناقلة نفط خام عملاقة تُشغّلها الشركة بموجب اتفاقية «استئجار محدد المدة»، لأضرار جسيمة جراء الهجوم.