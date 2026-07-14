  
١٨:٥٠ · ١٤ يوليو ٢٠٢٦

«أدنوك للإمداد والخدمات»: الناقلتين «الباهية» و«مومباسا بي» تعرضتا لأضرار جسيمة جراء الهجوم

Dorsaf Gaidi
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Content Specialist

أكدت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي»، أن ناقلتي النفط الخام «الباهية» و«مومباسا بي» تعرضتا في الساعات الأولى من اليوم لهجوم بمقذوفات أثناء عبورهما مضيق هرمز.

حيث أسفر هذا الهجوم، عن وفاة أحد أفراد الطاقم البحري وإصابة عدد من أفراد الطاقم الآخرين. وتتقدم الشركة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه وزملائه، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

كما تدين «أدنوك للإمداد والخدمات» بشدة هذا الهجوم الذي استهدف سفناً مدنية وأفراد الطواقم البحرية الأبرياء العاملين على متنها، وتواصل التنسيق بشكل وثيق مع فرق الاستجابة للطوارئ والجهات المعنية الأخرى.

هذا وقد تعرضت الناقلة «الباهية»، وهي ناقلة نفط خام عملاقة (VLCC) مملوكة لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، والناقلة «مومباسا بي»، وهي ناقلة نفط خام عملاقة تُشغّلها الشركة بموجب اتفاقية «استئجار محدد المدة»، لأضرار جسيمة جراء الهجوم.

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

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