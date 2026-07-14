تراجع الدولار بعد أول انخفاض في سعره في الولايات المتحدة منذ ست سنوات

في ضوء انخفاض أسعار سلع الطاقة، توقع الكثيرون انخفاضًا في التضخم الأمريكي خلال شهر يونيو. إلا أن حجم هذا الانخفاض فاجأ الأسواق بشكل كبير. فعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار لأول مرة منذ عام 2020، عام جائحة كوفيد-19، بنسبة تصل إلى 0.4%. ولعل الأهم من ذلك، أن التضخم الأساسي (2.6%)، وهو مقياس يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبًا، جاء أقل بكثير من المتوقع.

الشكل 1: التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة (2005-2026)

المصدر: XTB Research, 14.07.2026

ماذا تكشف البيانات؟

لو كان انخفاض التضخم يعتمد فقط على انخفاض أسعار الوقود في محطات البنزين (بانخفاض 9.7% مقارنةً بشهر مايو) والارتفاع الطفيف المستمر في أسعار المواد الغذائية (بزيادة 0.2% فقط على أساس شهري)، لكان من الممكن تجاهل هذه القراءة. في ظل هذه البيئة الجيوسياسية المتقلبة، يمكن لهذين العاملين أن يشوها بشكل كبير تصور الضغط التضخمي الحقيقي.

لكن النقطة المهمة هي أنه حتى بعد استبعاد العناصر الأكثر تقلبًا، لم ترتفع الأسعار في يونيو (المقياس الأساسي: 0.0% على أساس شهري). علاوة على ذلك، لوحظ انخفاض في الأسعار في العديد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والملابس وسوق السيارات المستعملة.

الشكل 2: مساهمة التضخم حسب القطاع في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي [سنويًا] (2018 - 2026)

المصدر: XTB Research, 14.07.2026

السوق أقل اقتناعًا برفع أسعار الفائدة الأمريكية

أدت هذه المفاجأة الكبيرة بطبيعة الحال إلى إعادة تقييم مسار أسعار الفائدة الذي سيتبعه الاحتياطي الفيدرالي وفقًا لتقييمات الأسواق. ونظرًا للتصعيد الأخير للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بدأ المستثمرون في بداية الأسبوع بتوقع رفعين لأسعار الفائدة من قبل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قبل نهاية العام. حاليًا، عاد السيناريو الأساسي إلى رفع واحد فقط. وانخفضت احتمالية رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من شهر سبتمبر إلى حوالي 66%.

انخفاض الدولار، وارتفاع مؤشر ناسداك

هذا هو العامل الرئيسي وراء ضعف الدولار. وقد ارتفع زوج اليورو/الدولار بنسبة 0.6% وعاد إلى المستوى الذي شهده في نهاية الأسبوع الماضي (1.145).

وتدعم التوقعات بتخفيف حدة السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي سوق الأسهم الأمريكية بشكل طبيعي. ويرتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.9%.

هل ستستمر التقلبات الحادة؟

يُنتظر صدور التقرير الأول لكيفن وارش إلى الكونجرس الأمريكي. اليوم الساعة الثالثة مساءً، سيجيب رئيس لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على أسئلة مجلس النواب. وغدًا في نفس الموعد، سيمثل أمام مجلس الشيوخ. تاريخيًا، شهد اليوم الأول من جلسات الاستماع أكبر قدر من تقلبات السوق.

من المتوقع أن يُسأل وارش عن خطته لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف. كما سيُطلب منه على الأرجح توضيح سبب التخلي عن التوجيهات المستقبلية. لكن السؤال الأهم قد يكون كيف يختلف نهجه تجاه الاقتصاد والسياسة النقدية عن النهج الذي اتبعه ترامب. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في ظل المخاوف المستمرة بشأن فقدان الاحتياطي الفيدرالي لاستقلاليته.

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ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية، XTB