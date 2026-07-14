خطاب وارش أمام الكونغرس: عدم التسامح مطلقاً مع التضخم، ولكن لا تغيير في أسعار الفائدة؟

اليوم، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت وسط أوروبا، سيلقي كيفن وارش خطابًا أمام الكونغرس الأمريكي، يُقدم فيه تقريرًا عن السياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي. ومن الجدير بالذكر أن نص الخطاب نُشر سابقًا، وهو أمر لم يكن شائعًا في السنوات الأخيرة. سيُسجل أول ظهور لكيفن وارش أمام مجلس النواب في التاريخ، ليس فقط لتكريمه الراحل آلان غرينسبان، بل لأنه يُقدم نفسه كمصلح يسعى، من جهة، إلى تطبيق سياسة نقدية صارمة للقضاء على التضخم المستمر، ومن جهة أخرى، يُطلق مراجعة هيكلية عميقة لأساليب عمل الاحتياطي الفيدرالي الحالية.

أهم النقاط من خطاب كيفن وارش

الأولوية القصوى، أي القضاء على التضخم: صرّح وارش بأنه إذا اتبع الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية السليمة (وهو على يقين من ذلك)، فإن فترة الخمس سنوات من التضخم المرتفع ستصبح من الماضي. وأكد في نص الخطاب أن التضخم على المدى الطويل يعتمد بشكل شبه كامل على السياسة النقدية، وأن الاحتياطي الفيدرالي لا يتسامح مطلقًا مع مستوياته المرتفعة.

النقاط الرئيسية من خطاب كيفن وارش

الأولوية القصوى، أي القضاء على التضخم: أعلن وارش أنه إذا اتبع الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية السليمة (وهو مقتنع بأنه سيفعل)، فإن فترة الخمس سنوات من التضخم المرتفع ستصبح من الماضي. وأكد في نص الخطاب أن التضخم على المدى الطويل يعتمد بشكل شبه كامل على السياسة النقدية، وأن الاحتياطي الفيدرالي لا يتسامح مطلقًا مع مستوياته المرتفعة.

أسعار الفائدة ثابتة: خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في يونيو، تم الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى يتراوح بين 3.50% و3.75%.

اقتصاد قوي، لكنه غير متوازن: ينمو استهلاك الأسر بشكل معتدل، بينما يشهد الإنتاج الصناعي ارتفاعًا مطردًا. مع ذلك، لا يزال قطاع العقارات نقطة ضعف.

ازدهار الاستثمار المدفوع بالذكاء الاصطناعي: يتزايد الإنفاق على التقنيات الحديثة بوتيرة سريعة. نما الاستثمار في المعدات بنسبة 8% على أساس سنوي، وارتفع الإنفاق على قطاع التكنولوجيا بنسبة تقارب 25%. ووفقًا لوارش، يُعزى النمو القوي في الإنتاجية إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي.

سوق عمل مستقر: لا تزال البطالة منخفضة، والتسريحات محدودة، ونمو الأجور الاسمية قوي ويواكب تدفق العمال الجدد.

تدقيق شامل للاحتياطي الفيدرالي: عيّن وارش ما يصل إلى 5 فرق عمل خاصة للتحقق من أساسيات عمليات الاحتياطي الفيدرالي:

التواصل مع السوق (مدى جدوى الطريقة الحالية لإعلان القرارات). التدقيق سياسة الميزانية العمومية (بما في ذلك تحليل ما يُسمى بنظام الاحتياطيات الوفيرة). منهجية البيانات (الوصول إلى بيانات آنية أكثر دقة). أثر الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية والتوظيف. نماذج التضخم (التحقق من مدى فعالية النظريات الاقتصادية الحالية للاحتياطي الفيدرالي).

تفاؤل مصحوب بتحذير: كانت أحدث بيانات التضخم (الأساسي والاستهلاكي) أقل من المتوقع، وهو ما يُرضي الاحتياطي الفيدرالي. مع ذلك، يُحذر وارش من أن الحرب المستمرة وارتفاع أسعار النفط قد يُؤديان إلى انعكاس هذا الاتجاه الإيجابي بسرعة.

تعليق على نص الخطاب

يشير خطاب كيفن وارش إلى تغيير جوهري في أسلوب تواصل الاحتياطي الفيدرالي. ويُظهر تشكيل خمس فرق عمل (بما فيها فرق عمل الميزانية العمومية ونماذج التضخم) أن الرئيس الجديد يرفض المسلّمات القديمة لصالح المرونة وتحليل البيانات في الوقت الفعلي. وهذا يعني، على سبيل المثال، أن انخفاض معدل التضخم اليوم قد يكون حاسماً عند اتخاذ البنك المركزي قرارات قصيرة الأجل.

من المرجح أن يستمر نطاق سعر الفائدة الحالي، بحد أقصى 3.75%، لفترة أطول. فانخفاض التضخم يُغني عن الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، لكن المخاطر الجيوسياسية ووجود كتلة اقتصادية قوية قد تُسرّع من وتيرة ذلك. والأهم من ذلك، أن ثورة الذكاء الاصطناعي والزيادة الكبيرة في الاستثمار التكنولوجي تُحفّزان الإنتاجية، مما يسمح للولايات المتحدة بالنمو دون التسبب في ضغوط تضخمية جديدة. من جهة أخرى، يُشكّل الذكاء الاصطناعي تهديداً للتضخم المرتبط بالطاقة، لكن هذا قد يكون له تأثير قصير الأجل في المقام الأول، ولا يُفترض أن يكون ذا أهمية كبيرة للبنك المركزي.

بالنسبة للدولار، يُعدّ هذا ترتيباً جيداً، وإن لم يكن بالضرورة الأفضل. من جهة، لا يزال الدولار بلا بديل، ولا يملك المستثمرون رؤية واضحة بشأن توجه السياسة النقدية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الإبقاء على مستوى أسعار الفائدة الحالي، وتوقعات السوق المرتفعة لرفعها، سيحد من ضعف العملة. وقد يحدث بيع مكثف للدولار عندما يتلاشى خطر حدوث صدمة في قطاع الطاقة، مع أنه من الصعب التنبؤ بموعد حدوث ذلك.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد قراءة النص، ستُطرح سلسلة من الأسئلة من أعضاء الكونغرس، وسيُقرأ البيان نفسه غدًا أمام لجنة مجلس الشيوخ.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تزايد التوقعات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، فإن عوائد السندات لأجل عامين لا تزال مستقرة نسبيًا، وإن كانت عند مستوى مرتفع. من جهة أخرى، ترتفع العوائد في ألمانيا إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2024، مما يشير إلى ضغوط متزايدة على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة. قد يشير فارق العائد إلى أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية على المدى القصير، ولكنه سيتأثر بشكل أساسي بسلوك سوق الدين الأمريكي. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي