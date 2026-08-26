اختار بنك بي إن بي باريبا، أحد أكبر البنوك الفرنسية، العاصمة السعودية الرياض مقرا إقليميا لأعماله، في خطوة تعكس تنامي حضور المؤسسات المالية العالمية في المملكة وتعزز موقع الرياض كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.

ويأتي تسجيل المقر الإقليمي للبنك في السعودية بالتزامن مع توسع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الرياض وباريس، في وقت تشهد فيه الشراكة السعودية الفرنسية زخما متزايدا عبر اتفاقيات ومذكرات تفاهم في قطاعات اقتصادية واستثمارية متنوعة.

أكثر من 750 شركة في برنامج المقرات الإقليمية

يمثل انضمام بي إن بي باريبا إضافة جديدة إلى برنامج المقرات الإقليمية في السعودية، الذي تجاوز عدد الشركات المنضمة إليه 750 شركة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ويكتسب هذا الرقم أهمية خاصة، بعدما تجاوز المستهدف الأصلي للبرنامج، والذي كان يهدف إلى جذب 500 شركة عالمية بحلول عام 2030.

وبذلك تخطى عدد الشركات المستهدف بنحو 50% قبل سنوات من الموعد المحدد، ما يعكس سرعة نمو البرنامج وتحول المملكة إلى وجهة رئيسية للشركات الدولية التي تبحث عن مركز لإدارة عملياتها في المنطقة.

الرياض تتحول إلى مركز إقليمي للأعمال

أطلقت السعودية برنامج المقرات الإقليمية عام 2021 بهدف جذب الشركات العالمية وتعزيز وجودها الإداري والتشغيلي داخل المملكة، بدلا من إدارة الأنشطة السعودية والإقليمية من مراكز خارج البلاد.

وتتوافق هذه السياسة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي للاستثمار والخدمات.

ويعني ارتفاع عدد الشركات المسجلة في البرنامج أن المقرات الإقليمية أصبحت جزءا متزايدا من البنية الاقتصادية الجديدة للمملكة، وليس مجرد مبادرة لاستقطاب الشركات الأجنبية.

لماذا يمثل دخول بي إن بي باريبا أهمية؟

تأتي أهمية الخطوة من حجم ومكانة بي إن بي باريبا في القطاع المصرفي الأوروبي والعالمي، إذ يوفر تأسيس مقر إقليمي في السعودية للبنك منصة لإدارة وتوسيع أنشطته في المملكة والأسواق المجاورة.

كما يتزامن ذلك مع توسع السوق المالية السعودية، وزيادة المشروعات الكبرى، وارتفاع احتياجات التمويل والاستثمار المرتبطة بخطط التنمية والتحول الاقتصادي .

وبالنسبة إلى الرياض، فإن وجود بنك فرنسي عالمي بهذا الحجم يعزز تنوع القطاع المالي المحلي ويرفع مستوى الحضور الدولي في السوق السعودية.

زخم متزايد في العلاقات السعودية الفرنسية

يتزامن توسع بي إن بي باريبا في السعودية مع مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين المملكة وفرنسا، بالتزامن مع زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا.

وشهدت الزيارة توقيع أكثر من 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم في قطاعات متعددة، إلى جانب ترتيبات تمويلية وائتمانية بمليارات الدولارات.

ويعكس ذلك اتساع نطاق التعاون بين البلدين من العلاقات التجارية التقليدية إلى الاستثمار والتمويل والبنية التحتية والمشروعات الاستراتيجية.

البنوك العالمية تعزز وجودها في المملكة

يمثل انتقال المؤسسات المالية الدولية إلى السعودية جزءا من تحول أوسع في المشهد الاقتصادي للمملكة. فمع نمو أسواق رأس المال والمشروعات العملاقة وتدفقات الاستثمار الأجنبي، تزداد الحاجة إلى وجود بنوك ومؤسسات مالية عالمية قادرة على دعم الشركات والمستثمرين والمشروعات الكبرى.

ومن هذه الزاوية، لا يمثل مقر بي إن بي باريبا مجرد توسع جغرافي للبنك، بل يعكس تزايد أهمية الرياض كمركز مالي وإقليمي.

المقرات الإقليمية.. من هدف إلى مؤشر اقتصادي

مع تجاوز برنامج المقرات الإقليمية حاجز 750 شركة، يبدو أن السعودية انتقلت من مرحلة استهداف جذب الشركات العالمية إلى مرحلة بناء قاعدة فعلية من المراكز الإدارية والتشغيلية الدولية.

ويعزز اختيار بنك فرنسي كبير للرياض هذا الاتجاه، فيما تشير زيادة أعداد الشركات إلى أن الحضور الإقليمي داخل السعودية أصبح عنصرا متزايد الأهمية في استراتيجيات الشركات العالمية التي تستهدف أسواق الشرق الأوسط.