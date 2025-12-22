ملخص اليوم: تراجع الدولار، بينما ينتعش النفط وسط التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا (22.12.2025)

تتجه بورصة وول ستريت نحو نهاية جلسة تداول يوم الاثنين على ارتفاع، مواصلةً مكاسبها التي حققتها أواخر الأسبوع الماضي. ويتصدر مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة قائمة الرابحين ( US2000: +1.4% )، بينما يرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.6%، ويضيف كل من مؤشري ناسداك وداو جونز الصناعي ما يقارب 0.5%.

تخطط شركة إنفيديا لبدء تسليم وحدات معالجة الرسومات H200 إلى الصين في فبراير 2026، قبل حلول رأس السنة القمرية، مستخدمةً مخزونها الحالي. ويأتي هذا الخبر في سياق التخفيف المستمر للقيود الأمريكية على الصادرات، وقد لاقى استحسان المستثمرين ( NVDA.US: +1.3% ).

وتتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا بسرعة بعد أن صادر خفر السواحل الأمريكي ناقلات نفط فنزويلية، متهمًا كاراكاس بالتهرب من العقوبات وتمويل جرائم المخدرات، وردت فنزويلا بالإعلان عن نيتها تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة. ويتفاقم الصراع بالتزامن مع زيادة الوجود العسكري الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي.

بحسب ستيفن ميران، المسؤول في الاحتياطي الفيدرالي، احتوت بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة - لا سيما بيانات المساكن - على شذوذات مرتبطة بإغلاق الحكومة. وأضاف أنه لا يرى أي مؤشرات على حدوث ركود، على الرغم من أن المخاطر قد تتزايد إذا لم يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

في غضون ذلك، صرّحت إيزابيل شنابل، من البنك المركزي الأوروبي، بأنه لا يُتوقع رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو في المستقبل القريب.

كانت الأسواق الأوروبية في معظمها على انخفاض. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر كاك 40 الفرنسي ( FRA40: -0.36% ) وسط المخاطر السياسية المحيطة بالميزانية. كما شهدت مؤشرات ITA40 (-0.3%) و SPA35 (-0.2%) و UK100 (-0.1%) و NED25 (-0.1%) خسائر. وارتفع مؤشر DE40 الألماني بنسبة طفيفة بلغت 0.05%، بينما واصل مؤشر W20 البولندي مكاسبه بنسبة 0.6%.

يستمر التفاؤل في أسواق المعادن النفيسة، مدعومًا بتوقعات الاحتياطي الفيدرالي المتساهلة لعام 2026 وتصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وفنزويلا. قفز الذهب بنسبة 2.2% مسجلاً مستوى قياسيًا جديدًا عند 4435 دولارًا أمريكيًا للأونصة، بينما سجلت الفضة أيضًا مستوى قياسيًا جديدًا، مرتفعة بنسبة 2% إلى 68.50 دولارًا أمريكيًا للأونصة.

في أسواق العملات الأجنبية، سجل مؤشر الدولار أكبر تراجع له منذ أكثر من أسبوع ( USDIDX: -0.4% ). قادت عملات أستراليا ونيوزيلندا مكاسب مجموعة العشر ( AUDUSD ، NZDUSD : حوالي +0.8%)، بينما تعزز الجنيه الإسترليني بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي المتوافقة مع التوقعات ( GBPUSD: +0.6% ). استعاد زوج اليورو/الدولار خسائره من الأسبوع الماضي، مرتفعًا بنسبة 0.3% إلى 1.175.

يدفع الصراع بين فنزويلا والولايات المتحدة أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع (حوالي +2.3%). في غضون ذلك، انخفض سعر الغاز الطبيعي بنحو 4.7% بسبب توقعات الطقس الدافئ حتى 6 يناير/كانون الثاني، والإنتاج الأمريكي القياسي البالغ 109.9 مليار قدم مكعب يوميًا.