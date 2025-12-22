🟡 ارتفع الذهب 1.8%

بدأ الذهب والفضة الأسبوع المختصر بسبب العطلات بمكاسب قوية (الذهب: +1.8% إلى حوالي 4420 دولارًا أمريكيًا، الفضة: +2.5% إلى حوالي 68.20 دولارًا أمريكيًا)، مما دفع المعادن النفيسة الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة. ويُعزى الطلب على الملاذات الآمنة بشكل أساسي إلى توجهات السوق حول السياسة النقدية الأمريكية في عام 2026، بالإضافة إلى تصاعد التوترات بين فنزويلا والولايات المتحدة.

تجاوز عقد الذهب مستوى مقاومة رئيسيًا عند أعلى مستوى له في أكتوبر قرب 4375 دولارًا أمريكيًا للأونصة، متتبعًا مسار القناة الصاعدة الحالية. يُعدّ الثبات فوق هذا المستوى أمرًا بالغ الأهمية لاستمرار الصعود؛ وإلا فقد يحدث تصحيح سعري، خاصةً إذا بدأ عدم اليقين الجيوسياسي، الذي عزز أحجام التداول في المعادن النفيسة الرئيسية في الأسابيع الأخيرة، بالتلاشي. وقد دخل مؤشر القوة النسبية (RSI) مجددًا منطقة ذروة الشراء، على الرغم من أن الذهب لم يُظهر صعوبة تُذكر في التداول فوق هذا المستوى هذا العام. المصدر: xStation5

يعود الارتفاع الأخير في أسعار المعادن النفيسة بشكل أساسي إلى التوقعات المتزايدة بتوجهات أكثر تيسيرًا تجاه سياسة الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026. وقد تعامل السوق مع اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير بحذر كبير، نظرًا لاتخاذ القرار دون بيانات رئيسية حول التضخم أو سوق العمل؛ ومع ذلك، فإن موقف باول الهادئ وغياب ما يُسمى بـ"خفض سعر الفائدة المتشدد" قد بثّ التفاؤل في الأسواق. تراجعت التوقعات بخفض سعر الفائدة في يناير/كانون الثاني بعض الشيء خلال الشهر الماضي (حيث تبلغ احتمالية خفض آخر حاليًا حوالي 20%، وفقًا لمصدر CME FedWatch)، إلا أن السوق تُسعّر مجددًا أكثر من خفضين لسعر الفائدة قبل نهاية عام 2026، مدعومةً بقراءة التضخم الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلك، والتي جاءت أقل بكثير من التوقعات. وتتراجع أهمية مسألة تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ سيواجه حتى المرشح الذي رشّحه ترامب مهمة صعبة تتمثل في إقناع بقية أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بتبني موقف أكثر تيسيرًا. ومع ذلك، ونظرًا لأن أسعار الفائدة المنخفضة أصلًا تُقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب مقارنةً بالأصول الأخرى المدرة للفائدة - لا سيما السندات الحكومية - فإن التوقعات تجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي تستمر في ترجمتها إلى طلب متزايد، وهو طلب مرتفع بالفعل.

يراهن السوق حاليًا على عدم خفض أسعار الفائدة في يناير، على الرغم من أن أسعار المقايضات تشير إلى أكثر من خفضين قبل سبتمبر. المصدر: CME FedWatch.

تشهد المعادن النفيسة عامًا قياسيًا، حيث ارتفع سعر الذهب وحده بنسبة تصل إلى 70%. وتسعى المعادن التي كانت سابقًا خارج دائرة اهتمام السوق إلى اللحاق بالركب. كما يشهد البلاتين والفضة ارتفاعًا، ليس فقط لاكتسابهما شعبية كمخزن للقيمة، بل أيضًا لدورهما في القطاعات الصناعية سريعة النمو.

ولا يخفى على أحد وجود عوامل جيوسياسية جديدة تُقلل من الإقبال على المخاطرة وتُشجع على تدفق الأموال إلى الملاذات الآمنة. خلال عطلة نهاية الأسبوع، احتجزت الولايات المتحدة ناقلة نفط أخرى قبالة سواحل فنزويلا، ويشعر المستثمرون بقلق بالغ إزاء احتمال نشوب نزاع مسلح جديد على الساحة العالمية.

قد يستمر الطلب في تلقي الدعم من البنوك المركزية، التي لا تكتفي بخفض أسعار الفائدة، بل تزيد أيضًا من احتياطياتها من الذهب، لا سيما في دول الأسواق الناشئة. ويحذو المستثمرون الأفراد حذوها، ساعين إلى دخول السوق بسرعة من خلال كل من السبائك الذهبية المادية وصناديق المؤشرات المتداولة.