انخفض الغاز الطبيعي 5% أخرى 🛢️ 📉 تجاوزت الأحوال الجوية والإنتاج التوقعات❗️

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 5.5% استجابةً لارتفاع الإنتاج إلى مستويات قياسية وتوقعات الطقس الدافئ في الولايات المتحدة. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنحو 28% منذ بداية الشهر، مما ساهم في تسريع عودة الأسعار إلى مستويات أوائل الخريف.

ووفقًا لأحدث البيانات، سجل متوسط ​​إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات الأمريكية الثماني والأربعين الأدنى رقمًا قياسيًا جديدًا في ديسمبر/كانون الأول بلغ 109.9 مليار قدم مكعب يوميًا، متجاوزًا مستوى نوفمبر/تشرين الثاني البالغ 109.6 مليار قدم مكعب يوميًا (المصدر: LSEG). كما تعزز انخفاض الأسعار بتوقعات الطقس المعتدل. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة في الولايات المتحدة قريبة من المتوسطات الموسمية أو أعلى منها بقليل حتى 6 يناير/كانون الثاني، مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على التدفئة المنزلية.

ووفقًا لـ S&P Global Energy، من المتوقع أن يرتفع المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال بنحو 10% في عام 2026، مسجلًا بذلك أقوى نمو سنوي منذ ما قبل جائحة كوفيد-19. في الوقت نفسه، ومع دخول طاقة إنتاجية جديدة قياسية حيز التشغيل، من المتوقع أن يتباطأ وتيرة اتخاذ قرارات الاستثمار النهائية للموجة التالية من مشاريع الغاز الطبيعي المسال. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن صافي المراكز الطويلة في NATGAS قد ارتفع بنحو 50 ألف مركز منذ بداية الشهر، على الرغم من بقائه سلبياً (-106.5 ألف مركز)، مما يشير إلى أن عدداً متزايداً من المستثمرين يستعدون لتباطؤ الانخفاضات السعرية الأخيرة.

المصدر: xStation5