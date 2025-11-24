أخبار العملات المشفرة: استقرار سعر البيتكوين بعد موجة بيع واسعة النطاق 📈ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر

تحاول العملات المشفرة افتتاح الأسبوع الجديد بمكاسب متواضعة ومستقرة بعد فترة ضعف شديدة انخفض خلالها البيتكوين بأكثر من 30٪ من أعلى مستوياته الأخيرة. تظل صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة الأمريكية أداة المراقبة الرئيسية للسوق. على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، شهدت الصناديق القائمة على البيتكوين تدفقات خارجية قياسية بلغت 4.35 مليار دولار. سجل صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك وحده أكثر من 1.2 مليار دولار من التدفقات الخارجية الصافية الأسبوع الماضي، بينما تجاوز إجمالي حجم التداول لجميع الصناديق 40 مليار دولار، مما يشير إلى إعادة تموضع مؤسسي كبيرة. أحد المحركات الرئيسية للأصول الخطرة اليوم هو الارتفاع الحاد في التوقعات بخفض سعر الفائدة في ديسمبر - حيث يعين السوق الآن احتمالًا بنسبة 70٪، مقارنة بنحو 20٪ قبل أسبوع واحد فقط.

في الوقت الحالي، طالما استمرت أسواق الأسهم في التعافي من الانخفاضات الأخيرة، فقد تتبع العملات المشفرة مسارًا مشابهًا. وقد شهدت صناديق المؤشرات المتداولة تدفقات خارجية مماثلة في الربيع خلال موجة البيع المكثفة التي قادها ترامب بسبب الرسوم الجمركية.

المصدر: CryptoQuant يبلغ متوسط ​​الخسارة التي يتكبدها المستثمرون قصيرو الأجل حاليًا ما يقرب من 30%، وهو المستوى المرتبط تاريخيًا إما بدخول البيتكوين في سوق هبوطي أو بتكوينات القاع أثناء التصحيحات العميقة.

المصدر: Bitcoin Magazine Pro

مخططات بيتكوين وإيثريوم

بالنظر إلى حالة الذعر التي سادت في أبريل، نجد أن انخفاض بيتكوين من الذروة إلى القاع آنذاك - في أسوأ حالاته - كان أيضًا حوالي 30%، وهو نفس مستواه الحالي. مع ذلك، كان هذا التصحيح أقل حدة وأكثر تدرجًا. يواجه بيتكوين اليوم عمليات جني أرباح مكثفة من أكبر وأقدم حاملي الأسهم، بينما لا تزال تدفقات المستثمرين الأفراد محدودة. خسر العديد من متداولي التجزئة رؤوس أموالهم خلال انهيار 10 أكتوبر، عندما انخفضت مئات العملات البديلة بأكثر من 50% في غضون ساعات.

المصدر: xStation5

لا يزال أمام الإيثيريوم طريق طويل قبل استعادة مستوى 3000 دولار. يشير كلٌّ من مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر التقارب والتباعد المتوسط ​​(MACD) إلى ضعفٍ شديدٍ في المعنويات حاليًا. بمراقبة تقاطع المتوسط ​​المتحرك الأسي 50 (EMA50) أسفل المتوسط ​​المتحرك الأسي 200 (تقاطع الموت)، نرى أنه في الحالات الأربع الأخيرة منذ عام 2021، سجّل هذا النمط قاعًا للسعر مرتين، ولكنه في الحالتين الأخريين سبق انتعاشاتٍ قصيرة تلتها موجةٌ أخرى من الانخفاضات.

المصدر: xStation5

وفقًا لتحليل CryptoQuant، فإن الانخفاض المتجدد إلى ما دون 80 ألف دولار قد يزيد من احتمالية حدوث سوق هبوطية ويضع ضغوطًا طويلة الأجل على حاملي البيتكوين على المدى القصير، الذين تلقوا ضربة كبيرة في الأسابيع الأخيرة.

المصدر: CryptoQuant