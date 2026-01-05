أخبار العملات الرقمية: عودة البيتكوين إلى المكاسب في عام 2026 📈 هل ستصادر الولايات المتحدة 600 ألف بيتكوين من فنزويلا؟

ارتفع سعر البيتكوين اليوم إلى ما يقارب 93,000 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى له منذ النصف الأول من ديسمبر 2025، وسط أجواء إيجابية في سوق الأسهم الأمريكية، حيث تشهد العقود الآجلة لمؤشري ناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500 (US100 وUS500) ارتفاعًا قبيل افتتاح السوق. وقد ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 6% هذا العام، بعد أن تعافى من انخفاضه إلى مستوى قياسي بلغ ذروة البيع (مؤشر القوة النسبية) لم يُشهد مثله منذ أغسطس 2023. وتشير بيانات سلسلة الكتل إلى تراكم تاريخي مرتفع للبيتكوين من قبل ما يُعرف بعناوين الحيتان، بينما لا تزال معنويات السوق العامة هادئة إلى حد كبير، مما يفتح المجال أمام استمرار هذا الاتجاه.

قد تفاعل النفط بانخفاض طفيف إلى ما دون 60 دولارًا أمريكيًا للبرميل عقب العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا. وإذا ما سيطرت الولايات المتحدة بالفعل على احتياطيات النفط الفنزويلية، فقد يُمثل ذلك ضغطًا كبيرًا على التضخم العالمي، وبالتالي دعمًا للأصول عالية المخاطر، بما في ذلك البيتكوين.

ومع ذلك، من الصعب توقع أن يكون لهذا التأثير أثر فوري. نحن نتحدث بالأحرى عن أفق زمني يمتد لعدة سنوات. يحتاج قطاع النفط الفنزويلي إلى استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات للعودة إلى طاقة معالجة تضاهي المستويات القياسية التاريخية التي سُجلت قبل سنوات. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحقق أهدافها في فنزويلا دون تدخل عسكري بري، ومثل هذا السيناريو من شأنه أن يدعم أسعار النفط بدلاً من أن يؤثر عليها سلبًا.

تشير بيانات CoinShares إلى أن التدفقات العالمية إلى العملات المشفرة في عام 2025 بلغت 47.2 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 48.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وخلال الجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضي، يوم الجمعة، سجلت صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين والإيثيريوم تدفقات بقيمة 464 مليون دولار أمريكي و124 مليون دولار أمريكي على التوالي.

هذا الأسبوع، سيظل البيتكوين حساسًا بشكل أساسي لبيانات سوق العمل الأمريكية (بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة)، لكن السوق يزداد اقتناعًا بأن تأثير ترامب على الاحتياطي الفيدرالي سيكون ذا توجه تيسيري واضح، بغض النظر عن البيانات الاقتصادية الكلية. وبالتالي، لا يُشترط أن تُثني المؤشرات الاقتصادية القوية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المُستقبلي عن خفض أسعار الفائدة.

بيتكوين من فنزويلا - ما الخطوة التالية؟

وفقًا لبحث أجراه المحللان كلارا بريف وبرادلي هوب، تمتلك فنزويلا حاليًا بيتكوين وعملات مستقرة بقيمة تتراوح بين 56 و67 مليار دولار أمريكي؛ وقد تداولت تقارير إعلامية معلومات عن امتلاكها المحتمل لـ 600 ألف بيتكوين. ويُقال إن البلاد بدأت شراء البيتكوين والعملات المشفرة في عام 2017، عندما كانت فنزويلا تبيع الذهب المُستخرج من ما يُسمى بـ"قوس أورينوكو للتعدين" وتحوّل عائداته من الدولار الأمريكي. وتشير التقديرات إلى أنه ربما تم استبدال ذهب بقيمة ملياري دولار أمريكي ببيتكوين بسعر حوالي 5000 دولار أمريكي في ذلك الوقت، مما يعني أن البلاد تمتلك الآن حوالي 400 ألف بيتكوين بقيمة تُقارب 37 مليار دولار أمريكي. ربما تكون فنزويلا قد تخلصت من عملة تيثر (USDT) التي تلقتها كدفعة مقابل النفط، واستخدمتها لشراء بيتكوين، سعيًا منها لتجنب العقوبات وتنويع استثماراتها بعيدًا عن العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي.

إذا استولت الولايات المتحدة على محفظة فنزويلا الرقمية، فمن المرجح أن تُحوّل هذه البيتكوين إلى ما يُسمى بالاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي، ولن تُباع، تماشيًا مع تعهد إدارة ترامب بـ"عدم بيع أي بيتكوين مصادرة". إذا استولت الولايات المتحدة بالفعل على احتياطيات فنزويلا - التي تُمثل ما يقرب من 3% من إجمالي المعروض العالمي من البيتكوين (21 مليون بيتكوين) - فقد يختفي هذا المعروض من السوق، مما يدعم الأسعار على المدى الطويل. من جهة أخرى، هناك احتمال أن تستخدم فنزويلا البيتكوين التي لا تزال بحوزتها، لتحويلها إلى أموال لشراء أسلحة أو تغطية نفقات أخرى في حال شنت الولايات المتحدة عملية برية مدمرة في البلاد.

رسوم بيانية للبيتكوين والإيثيريوم (H1,D1)

يتداول كل من البيتكوين والإيثيريوم ضمن قناة سعرية صاعدة، وعلى الإطار الزمني للساعة، نلاحظ ظهور نمط "الصحن" الصاعد. بالنسبة للبيتكوين، يقع مستوى الدعم الرئيسي حاليًا عند حوالي 91.8 ألف دولار أمريكي، حيث نرى الحد السفلي للقناة السعرية ومتوسط ​​الحركة الأساسي لـ 50 يومًا.

على الإطار الزمني للساعة، وصل سعر البيتكوين إلى مستوى مقاومة رئيسي يتمثل في المتوسط ​​المتحرك الأساسي EMA50 (الخط البرتقالي).

على غرار البيتكوين، يشهد الإيثيريوم ارتفاعًا اليوم إلى مستويات لم يشهدها منذ منتصف ديسمبر. ويُشير المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا على الإطار الزمني للساعة (حوالي 3100 دولار أمريكي) إلى مستوى دعم رئيسي قصير الأجل، بينما يقع الحد الأدنى للقناة عند حوالي 3050 دولارًا أمريكيًا، حيث نرى أيضًا المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر).

على الإطار الزمني اليومي، وصل سعر الإيثيريوم إلى المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 جلسة (الخط البرتقالي)، ومثل البيتكوين، يكافح لاختراقه.

تدفقات الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة في ازدياد

