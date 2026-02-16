أخبار العملات الرقمية: هل سينخفض ​​سعر البيتكوين مجدداً؟ 🔍 تحاول العملات الرقمية الاستقرار بعد موجة البيع

تسعى العملات المشفرة إلى "الاستقرار" بعد موجة البيع الحادة الأخيرة، بينما يواصل سعر البيتكوين التذبذب بين 65,000 و70,000 دولار، مسجلاً انخفاضاً للأسبوع الرابع على التوالي. ومع ذلك، لا يزال السوق يفتقر إلى استجابة طلب حاسمة تسمح للبيتكوين باستعادة مكانته فوق 70,000 دولار لفترة أطول. وقد أشار مايكل سايلور خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن الشركة لا تزال تتمتع بمرونة عالية في مواجهة سوق هابطة قد تطول. إلا أن طلب الشركات على البيتكوين آخذ في التراجع. ففي يناير، نُسبت 97.5% من عمليات الشراء إلى شركة ستراتيجي (MSTR.US).

تشير بيانات البلوك تشين إلى تدفقات محدودة للغاية إلى البيتكوين وتباطؤ النشاط في العقود الآجلة والخيارات، مع استمرار الطلب المهيمن على التحوط من الخسائر.

لا تزال منطقة 60,000 دولار تمثل دعماً رئيسياً، من الناحية النفسية، ومن منظور حركة السعر، ومن حيث مراكز المستثمرين. ومن المرجح أن يؤدي كسر هذا المستوى إلى عمليات تصفية واسعة النطاق للمراكز الطويلة.

خفض الصندوق المرتبط بجامعة هارفارد استثماراته في البيتكوين بنسبة ٢١٪، بينما زاد حيازاته من الإيثيريوم إلى ٨٧ مليون دولار.

وفقًا لمايك ماكغلون، قد ينخفض ​​سعر البيتكوين إلى ١٠,٠٠٠ دولار نتيجةً لـ"أزمة في الخطاب السائد" وتحول جذري في معنويات السوق، لا سيما بعد فشله في مواكبة ارتفاع الذهب وأدائه الضعيف مقارنةً بمؤشرات الأسهم، مع بقائه أكثر تقلبًا بكثير.

ومن شأن ارتفاع سعر البيتكوين بنسبة ١٠٪ أن يؤدي حاليًا إلى تصفية مراكز بيع بقيمة ٤.٣٤ مليار دولار تقريبًا، بينما سيؤدي انخفاضه بنسبة ١٠٪ إلى تصفية مراكز شراء بقيمة ٢.٣٥ مليار دولار تقريبًا.

ماذا تقول بيانات CryptoQuant على سلسلة الكتل؟

والأهم من ذلك، تشير البيانات على سلسلة الكتل - بإجماع شبه تام - إلى أن ٦٠,٠٠٠ دولار ليس "قاع" هذا السوق الهابط. ويتضح ذلك من خلال كل من مؤشر SOPR والانحراف عن السعر المحقق، الذي شكّل حاجزًا رئيسيًا في الأسواق الصاعدة والهابطة السابقة. بحسب موقع CryptoQuant، يقع أدنى مستوى نهائي لسوق البيتكوين الهابطة عند حوالي 55,000 دولار. من منظور سلسلة الكتل، لا تزال المؤشرات الرئيسية في مرحلة هبوطية، وليست مرحلة الهبوط الحاد التي تُشاهد تاريخيًا عند أدنى مستويات الدورة. بعبارة أخرى: السوق تحت ضغط، لكنه لم يصل بعد إلى مستوى الاستسلام الحاد الذي ميّز القيعان النهائية في الماضي. يبدو الوضع الحالي وكأنه ضعف متفاقم، ولكنه لا يزال بعيدًا عن حالة الذعر الكلاسيكية التي تُنهي الدورة والتي عادةً ما تسبق دافعًا صعوديًا جديدًا.

المصدر: CryptoQuant

انخفض مؤشر SOPR المعدل للبيتكوين (aSOPR) مجددًا إلى نطاق 0.92-0.94، وهو مستوى ظهر تاريخيًا خلال أشد فترات التوتر في الأسواق الهابطة. يقيس مؤشر aSOPR ما إذا كان تداول البيتكوين على البلوك تشين يتم بربح أم بخسارة.

تشير القيمة الأعلى من 1 إلى جني الأرباح.

تشير القيمة الأقل من 1 إلى البيع بخسارة.

تشير القراءات حول 0.92-0.94 إلى أن تداول البيتكوين يتم بخسارة متوسطة تتراوح بين 6% و8%. هذا ليس "تصحيحًا طبيعيًا". تاريخيًا، كانت هذه المستويات هي التي يميل عندها المستثمرون الأقل قوة إلى الاستسلام.

تاريخيًا، ظهرت مثل هذه القراءات:

في المراحل الأخيرة من الأسواق الهابطة،

خلال عمليات البيع المكثفة،

عندما كانت المعنويات سلبية للغاية وتغلب العرض المدفوع بالذعر على الطلب.

من منظور سلسلة الكتل، يُعدّ هذا مؤشراً على وجود ضغط هيكلي: فالسوق يُصفّي فائض الرافعة المالية ورأس المال العاطفي. ومن المفارقات، أن هذه المناطق غالباً ما كانت تشهد تشكّل قيعان طويلة الأجل، حيث نقل الاستسلام قصير الأجل العملات إلى أيدٍ أقوى وأكثر صبراً. إن انخفاض مؤشر aSOPR إلى 0.92-0.94 لا يعني أن السوق قد بلغ القاع، بل يُشير إلى دخوله منطقة ارتبطت تاريخياً بالألم والبيع القسري وإعادة ضبط التوقعات.

المصدر: CryptoQuant

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

بيتكوين وإيثيريوم (D1)

من الناحية الفنية، لا تزال كلتا العملتين الرقميتين - على الرغم من الوضع الصعب الحالي - تحملان مخاطر عالية لحدوث انخفاض حاد آخر مشابه لما حدث في سوق الهبوط عام 2022. من ناحية أخرى، فإن عودة السعر فوق 80,000 دولار أمريكي وارتداد سريع على شكل حرف V من شأنه أن يحسن بشكل كبير من مؤشرات السوق ويقلل من مخاطر استمرار مرحلة الهبوط لفترة طويلة.

المصدر: xStation5

وتؤكد موجات تدفق صناديق المؤشرات المتداولة أيضاً أن الصناديق الأمريكية تساهم في التباطؤ الاقتصادي الأوسع نطاقاً: فقد أظهرت مؤخراً نشاطاً شرائياً محدوداً نسبياً، مع غلبة عمليات البيع.

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

